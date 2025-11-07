All New Honda PCX160 ra mắt: Trang bị “đỉnh cao” khiến SH phải dè chừng

(GLO)- Honda vừa chính thức trình làng mẫu All New PCX160 tại thị trường Thái Lan, đánh dấu bước nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành. Với lần ra mắt này, PCX160 tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua” trong phân khúc maxi-scooter cao cấp.

Mẫu xe mới được giới thiệu với hai tùy chọn màu sắc nổi bật: White Blaze (trắng-đen) cho phiên bản RoadSync, Amber Blaze (cam-đen) cho phiên bản tiêu chuẩn, mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và sang trọng hơn hẳn thế hệ trước.

All New PCX160 sở hữu diện mạo mạnh mẽ và thanh lịch hơn bao giờ hết. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED hiện đại, nổi bật với cụm đèn pha “Victory Shape” độc đáo - tạo ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phiên bản RoadSync gây chú ý với yên da hai tông màu nâu–đen sang trọng, trong khi bản Standard sở hữu yên đen thể thao hướng đến người dùng trẻ yêu thích phong cách năng động.

Sức mạnh của PCX160 đến từ động cơ eSP+ 157cc, 4 van, cho khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Xe được trang bị phanh ABS bánh trước cùng đĩa phanh lớn trước – sau, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.

Cốp chứa đồ 30 lít dưới yên mang lại không gian rộng rãi cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, đi kèm hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key với điều khiển từ xa tiện lợi.

Phiên bản RoadSync là điểm nhấn lớn nhất khi được trang bị hàng loạt công nghệ cao cấp. Màn hình TFT 5 inch hiển thị sắc nét, tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC giúp xe vận hành ổn định trên mọi địa hình.

Bên cạnh đó, ứng dụng Honda RoadSync cho phép kết nối smartphone, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói để nghe nhạc, gọi điện, dẫn đường hay xem lịch trình di chuyển – giúp người lái tập trung tối đa khi vận hành. Bộ điều khiển đa chức năng được thiết kế mới, dễ thao tác ngay cả khi đang di chuyển.

Honda PCX160 mới được phân phối với hai phiên bản: RoadSync: 99.900 baht (khoảng 80,8 triệu đồng) và Standard: 96.000 baht (khoảng 77,6 triệu đồng).

Với hàng loạt nâng cấp đáng giá từ thiết kế đến công nghệ, All New Honda PCX160 được xem là đối thủ nặng ký khiến nhiều mẫu xe trong phân khúc - kể cả SH - phải dè chừng.