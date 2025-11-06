Honda Dream 2026 ra mắt: Diện mạo vương giả, công nghệ hiện đại, vẫn siêu tiết kiệm xăng

(GLO)- Huyền thoại Honda Dream vừa trở lại với phiên bản 2026 hoàn toàn mới. Được giới thiệu bởi NCX Honda tại Campuchia, Dream 2026 mang phong cách sang trọng, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ trọn “chất Dream” đã làm nên tên tuổi dòng xe này suốt nhiều thập kỷ qua.

Ngoại hình mang đậm dấu ấn hoàng gia

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Honda Dream 2026 là bộ tem xe mới mang phong cách vương giả. Sắc vàng hoàng kim kết hợp với họa tiết Romduol - quốc hoa của Campuchia - tạo nên nét sang trọng và tinh tế hiếm thấy trên một mẫu xe số. Logo “Dream” được khảm nổi với tông bạch kim, góp phần tăng thêm vẻ cao cấp cho tổng thể.

Xe được phân phối với ba màu chủ đạo: đen, đỏ và xanh - những gam màu truyền thống quen thuộc của Dream, nhưng được phối lại tinh tế hơn, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.

Chiếu sáng toàn LED - hoài cổ trong dáng dấp hiện đại

Dream 2026 được nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng sang công nghệ LED, bao gồm đèn pha, xi nhan và đèn hậu. Dù dùng LED, ánh sáng vẫn giữ tông vàng đặc trưng của bóng halogen cũ, giúp chiếc xe duy trì nét hoài cổ vốn là “ADN” của dòng Dream.

Thiết kế tiện nghi, phù hợp mọi đối tượng

Honda hướng đến sự thân thiện và tiện dụng trong thiết kế Dream 2026. Chiều cao yên chỉ 760 mm, giúp cả nam lẫn nữ dễ dàng điều khiển. Yên xe được bọc chất liệu mềm, tạo cảm giác êm ái ngay cả khi di chuyển đường dài. Tay lái rộng, vị trí để chân cân đối giúp người lái giữ thăng bằng tốt, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

Động cơ 125cc - mạnh mẽ và tiết kiệm vượt trội

Ẩn sau vẻ ngoài cổ điển là khối động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mang đến khả năng vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Theo công bố, chỉ với một bình xăng đầy, xe có thể di chuyển hơn 200 km - con số khiến nhiều mẫu xe tay ga phải “ghen tị”.

Honda cung cấp hai tùy chọn hộp số 4 cấp và 5 cấp, cùng hệ thống đánh lửa CD-i giúp xe khởi động dễ dàng và vận hành êm mượt.

Khung sườn bền bỉ - tiện dụng và an toàn

Dream 2026 sử dụng khung thép ống chịu lực cao, phủ lớp chống gỉ đặc biệt giúp xe thích ứng tốt với khí hậu nóng ẩm Đông Nam Á. Cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ tốc độ, vòng tua, quãng đường và lượng nhiên liệu.

Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa trước 220 mm, phanh tang trống sau - cân bằng giữa hiệu năng phanh và chi phí bảo dưỡng. Hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo đôi phía sau tiếp tục được duy trì, nổi tiếng với độ êm ái và khả năng hấp thụ xung động tốt.

Giá bán “vượt chuẩn” xe số phổ thông

Tại thị trường Campuchia, Honda Dream NCX-125 2026 được niêm yết với mức giá khởi điểm từ 2.500 USD - tương đương khoảng 65,9 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Với mức giá này, Dream 2026 không còn là mẫu xe số bình dân, mà đã bước sang phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích giá trị biểu tượng và phong cách hoài cổ sang trọng.

Honda Dream 2026 - sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hoài cổ danh tiếng và công nghệ hiện đại - tiếp tục khẳng định vị thế của một biểu tượng không tuổi trong làng xe máy Đông Nam Á.