Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda Dream 2026 ra mắt: Diện mạo vương giả, công nghệ hiện đại, vẫn siêu tiết kiệm xăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Huyền thoại Honda Dream vừa trở lại với phiên bản 2026 hoàn toàn mới. Được giới thiệu bởi NCX Honda tại Campuchia, Dream 2026 mang phong cách sang trọng, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ trọn “chất Dream” đã làm nên tên tuổi dòng xe này suốt nhiều thập kỷ qua.

Ngoại hình mang đậm dấu ấn hoàng gia

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên Honda Dream 2026 là bộ tem xe mới mang phong cách vương giả. Sắc vàng hoàng kim kết hợp với họa tiết Romduol - quốc hoa của Campuchia - tạo nên nét sang trọng và tinh tế hiếm thấy trên một mẫu xe số. Logo “Dream” được khảm nổi với tông bạch kim, góp phần tăng thêm vẻ cao cấp cho tổng thể.

Xe được phân phối với ba màu chủ đạo: đen, đỏ và xanh - những gam màu truyền thống quen thuộc của Dream, nhưng được phối lại tinh tế hơn, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại.

glo-honda-dream-2026-1.jpg

Chiếu sáng toàn LED - hoài cổ trong dáng dấp hiện đại

Dream 2026 được nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng sang công nghệ LED, bao gồm đèn pha, xi nhan và đèn hậu. Dù dùng LED, ánh sáng vẫn giữ tông vàng đặc trưng của bóng halogen cũ, giúp chiếc xe duy trì nét hoài cổ vốn là “ADN” của dòng Dream.

glo-honda-dream-2026-2.jpg

Thiết kế tiện nghi, phù hợp mọi đối tượng

Honda hướng đến sự thân thiện và tiện dụng trong thiết kế Dream 2026. Chiều cao yên chỉ 760 mm, giúp cả nam lẫn nữ dễ dàng điều khiển. Yên xe được bọc chất liệu mềm, tạo cảm giác êm ái ngay cả khi di chuyển đường dài. Tay lái rộng, vị trí để chân cân đối giúp người lái giữ thăng bằng tốt, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

glo-honda-dream-2026-7.jpg

Động cơ 125cc - mạnh mẽ và tiết kiệm vượt trội

Ẩn sau vẻ ngoài cổ điển là khối động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, mang đến khả năng vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Theo công bố, chỉ với một bình xăng đầy, xe có thể di chuyển hơn 200 km - con số khiến nhiều mẫu xe tay ga phải “ghen tị”.

Honda cung cấp hai tùy chọn hộp số 4 cấp và 5 cấp, cùng hệ thống đánh lửa CD-i giúp xe khởi động dễ dàng và vận hành êm mượt.

glo-honda-dream-2026-3.jpg

Khung sườn bền bỉ - tiện dụng và an toàn

Dream 2026 sử dụng khung thép ống chịu lực cao, phủ lớp chống gỉ đặc biệt giúp xe thích ứng tốt với khí hậu nóng ẩm Đông Nam Á. Cụm đồng hồ kết hợp giữa analog và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ tốc độ, vòng tua, quãng đường và lượng nhiên liệu.

Về an toàn, xe được trang bị phanh đĩa trước 220 mm, phanh tang trống sau - cân bằng giữa hiệu năng phanh và chi phí bảo dưỡng. Hệ thống giảm xóc ống lồng phía trước và lò xo đôi phía sau tiếp tục được duy trì, nổi tiếng với độ êm ái và khả năng hấp thụ xung động tốt.

glo-honda-dream-2026-4.jpg

Giá bán “vượt chuẩn” xe số phổ thông

Tại thị trường Campuchia, Honda Dream NCX-125 2026 được niêm yết với mức giá khởi điểm từ 2.500 USD - tương đương khoảng 65,9 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt. Với mức giá này, Dream 2026 không còn là mẫu xe số bình dân, mà đã bước sang phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích giá trị biểu tượng và phong cách hoài cổ sang trọng.

Honda Dream 2026 - sự kết hợp hoàn hảo giữa nét hoài cổ danh tiếng và công nghệ hiện đại - tiếp tục khẳng định vị thế của một biểu tượng không tuổi trong làng xe máy Đông Nam Á.

glo-honda-dream-2026-6.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

VinFast ra mắt bộ đôi xe máy điện ZGoo và Flazz giá từ 15 triệu đồng, không cần bằng lái

Xe máy - Ô tô

(GLO)- VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng, cả hai mẫu xe đều sử dụng pin LFP - loại pin nổi bật về độ bền và độ an toàn cao.

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Honda Việt Nam sẽ lắp ráp mẫu CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ năm 2026

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kế hoạch lắp ráp mẫu xe CR-V e:HEV tại nhà máy Phú Thọ từ đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên dòng xe Hybrid tiên tiến này được sản xuất tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Honda tại thị trường nội địa.

Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier - sẵn sàng bước ra thị trường trong tương lai gần

Honda hé lộ mẫu xe điện EV Outlier - sẵn sàng bước ra thị trường trong tương lai gần

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa giới thiệu bản concept mới nhất mang tên EV Outlier, một mẫu xe điện mang đậm phong cách tương lai và được kỳ vọng sẽ sớm góp mặt trên thị trường. Dù mới ở dạng ý tưởng, EV Outlier thể hiện tầm nhìn thực tế của Honda về dòng xe máy điện trong những năm 2030.

Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện, dự kiến bàn giao tháng 11/2025

Xe điện mới giá 285 triệu của VinFast lần đầu lộ diện, dự kiến bàn giao tháng 11/2025

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Lần đầu tiên xuất hiện hoàn toàn “không ngụy trang”, mẫu xe tải điện VinFast EC Van đã để lộ nhiều chi tiết thiết kế thực tế khác biệt so với bản dựng trước đây, hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt trong phân khúc xe giao hàng đô thị khi chính thức bàn giao vào tháng 11/2025.

Toyota “làm nóng” cuộc đua xe điện với kế hoạch sản xuất pin thể rắn

Toyota “làm nóng” cuộc đua xe điện với kế hoạch sản xuất pin thể rắn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Toyota sẽ sản xuất pin thể rắn vào năm 2026 - một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển xe điện (EV) của hãng. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao mật độ năng lượng, cải thiện độ an toàn và góp phần định hình thế hệ pin mới cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

null