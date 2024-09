Bám sát chủ đề năm học

Từ năm học 2024 - 2025, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Đây cũng là năm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2024 - 2025 là “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Nông, bám sát chủ đề, năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các nghị quyết, chương trình của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông. Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch năm 2024-2025, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương.

Theo đó, với giáo dục bậc mầm non ngành Giáo dục tập trung phát triển mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, khu vực có nhiều dân di cư tự do, khu công nghiệp. Ngành duy trì ổn định tỷ lệ trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở những nơi có điều kiện. Các cơ sở giáo dục mầm non duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Đối với giáo dục phổ thông toàn tỉnh tập trung triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ở các cấp học. Bậc THCS và THPT, ngành Giáo dục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh.

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh được chú trọng. Công tác thi, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT được coi trọng theo hướng nâng cao chất lượng.

Bậc giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

Ngành Giáo dục Đắk Nông tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục dân tộc, đảm bảo các điều kiện phát triển giáo dục bền vững, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh. Công tác tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học cũng sẽ được chú trọng.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Cũng theo ông Phan Thanh Hải, năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh đặt ra 8 nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo đó, ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực thi các quy định pháp luật về giáo dục. Ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần cải thiện phương pháp giảng dạy và quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

Năm học 2024-2025, Đắk Nông sẽ triển khai lộ trình nâng cao trình độ chuẩn đào tạo cho giáo viên các cấp. Ngành tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhằm xây dựng đội ngũ giáo dục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.

Việc triển khai Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Đồng thời, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và xóa mù chữ. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh sẽ tiếp tục được tăng cường, bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Cùng sự đầu tư của Nhà nước ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, đặc biệt tại các khu vực khó khăn sẽ được ưu tiên, bảo đảm các trường học đủ điều kiện thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.

Đi đôi với nâng cao chất lượng dạy và học, công tác kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục được công khai, tạo điều kiện cho xã hội giám sát. Việc quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ được chú trọng nhằm bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngành Giáo dục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực giáo dục, nhất là trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các tiêu cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng sẽ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Việc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn sẽ được ưu tiên. Ngành tập trung nguồn lực để phát triển các trường PTDTNT, PTDT bán trú, các trung tâm học tập cộng đồng và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp. Ngành phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt và bán chuyên biệt để đáp ứng quyền học tập của người học là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật.

Công tác truyền thông về giáo dục đào tạo sẽ được tăng cường, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ GD-ĐT, các địa phương và cơ quan báo chí. Các phong trào thi đua như "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" sẽ được đẩy mạnh, với mục tiêu phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các mô hình và gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Theo Nguyễn Hiền (baodaknong)