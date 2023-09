Xuất khẩu rau quả cao kỷ lục

Tổng cục Hải quan cho biết, sầu riêng và thanh long là trái cây đóng góp lớn cho sự tăng trưởng này. Xuất khẩu sầu riêng 8 tháng năm 2023 chiếm 30% tổng kim ngạch. Dự báo loại trái cây này sẽ giúp xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá và vượt kế hoạch năm nay.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, nguyên nhân làm cho xuất khẩu rau quả tăng cao kỷ lục là nhờ thị trường Trung Quốc tăng mua. Ngoài ra, năm nay ảnh hưởng của hạn hán, mưa lũ khiến nhiều quốc gia tăng nhập rau quả Việt Nam.

Theo vtv.vn, các chuyên gia dự báo, trong tháng 9-2023, khi đa số nguồn cung sầu riêng ở các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia) không còn, giá sầu riêng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng. Dự kiến xuất khẩu loại quả này sẽ cán mốc 1,5 tỷ USD trong năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho hay, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu rau quả Việt. 7 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả sang quốc gia này đạt 2 tỷ USD (tăng hơn 128% so với cùng kỳ năm 2022). Tiếp theo là xuất khẩu thị trường Mỹ đạt trên 140 triệu USD (giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2022); Hàn Quốc đạt 125 triệu USD (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022); Nhật Bản đạt 105,6 triệu USD (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022)...