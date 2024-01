Xuất khẩu cao su đạt gần 2,9 tỷ USD

(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 2,14 triệu tấn, trị giá 2,89 tỷ USD (giảm 0,04% về lượng và giảm 12,7% về trị giá so với năm 2022).

Giá xuất khẩu bình quân trong năm 2023 đạt 1.350 USD/tấn (giảm 12,7% so với năm 2022).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, nguyên nhân xuất khẩu cao su năm 2023 của Việt Nam gặp nhiều khó khăn là do hoạt động xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Nga, Indonesia, Tây Ban Nha… đều sụt giảm so với năm 2022. Cùng với đó, giá cao su xuất khẩu giảm mạnh nên trị giá xuất khẩu thấp hơn nhiều so với năm 2022.

Còn theo trang thông tin điện tử tổng hợp vietnambiz.vn, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam (chiếm 79,22% về lượng và chiếm 78,08% về trị giá xuất khẩu cao su cả nước trong 11 tháng năm 2023). Tiếp theo là Ấn Độ (chiếm 5,34% về lượng và chiếm 5,49% về trị giá xuất khẩu cao su cả nước trong 11 tháng năm 2023).

Theo các chuyên gia, thời gian tới, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc vẫn là yếu tố chủ chốt tác động lên diễn biến giá cao su tại Việt Nam. Năm 2024, Trung Quốc dự kiến đẩy mạnh tiêu thụ ô tô cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu cao su để sản xuất lốp xe và các sản phẩm khác tăng lên.

Việc Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su sẽ là động lực tăng giá cao su toàn cầu. Trong khi gần 80% lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam được xuất khẩu sang quốc gia này.