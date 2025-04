Xử lý nghiêm nạn bạo hành nhân viên y tế

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 2 vụ bạo hành bác sĩ, nhân viên y tế khiến nhiều người bất an, lo lắng. Do đó, việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm là hết sức cần thiết.

Liên tiếp xảy ra hành vi bạo hành y-bác sĩ

Vụ bạo hành gần nhất là vào cuối tháng 3 vừa qua. Người bị tấn công là bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng thuộc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Bác sĩ Hằng bị đánh khi đang thăm khám cho bệnh nhân. Hiện bác sĩ Hằng đã hồi phục về mặt sức khỏe nhưng chị cho biết vẫn còn bị ám ảnh về mặt tâm lý.

Bác sĩ Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-chia sẻ: Bác sĩ Hằng là người nhã nhặn, luôn tận tụy, trách nhiệm trong công tác. “Hành vi đánh bác sĩ trong lúc họ đang khám-chữa bệnh là không thể chấp nhận được và cần có biện pháp xử lý nghiêm”-bác sĩ Cẩn đề nghị.

Về sự việc này, ông Phạm Văn Học-Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-bày tỏ sự phẫn nộ: “Tôi cực lực lên án hành vi hành hung nhân viên y tế và không có bất cứ một lý do nào có thể biện minh cho hành động này. Mong cơ quan thực thi pháp luật tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý vụ việc nghiêm túc, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Việc bạo hành không chỉ gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng nhân viên y tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường làm việc an toàn, chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: N.N

Vụ việc tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã được cơ quan chức năng thụ lý và mọi người đều mong hành vi trên phải được xử lý nghiêm khắc, có tính răn đe để làm bài học cho những người khác.

Ông Đinh Tấn Huyền (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) cho hay: Bác sĩ, nhân viên y tế là những người cần được bảo vệ, công việc của họ hết sức quan trọng vì mục đích chăm sóc và cứu chữa cho người bệnh. Bất cứ lý do và trong tình huống nào, người bệnh, thân nhân của người bệnh cũng nên kiềm chế, không để xảy ra hành vi xâm hại bác sĩ, nhân viên y tế.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thì cho rằng: “Vấn đề bạo hành bác sĩ, nhân viên y tế gần đây có chiều hướng gia tăng, làm ảnh hưởng đến tâm lý và vấn đề điều trị của các y-bác sĩ, nhất là đội ngũ làm việc tại các khoa cấp cứu. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm hành vi bạo hành y-bác sĩ, không để tái diễn”.

Cần xử lý nghiêm

Nói về vấn đề bạo hành bác sĩ, nhân viên y tế, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế-cho hay: Ngành Y tế lên án gay gắt mọi hành vi bạo hành đối với nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đi ngược lại truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc. Các hành vi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó không chỉ gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng, tinh thần cho nhân viên y tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường làm việc an toàn, chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân.

“Việc bạo hành nhân viên y tế gây rối loạn, mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế không chỉ làm gián đoạn công tác khám-chữa bệnh mà còn gây tâm lý hoang mang, bất an và làm giảm động lực làm việc của đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế, nếu không được xử lý thấu đáo”-ông Thái nói.

Y-bác sĩ cần được bảo vệ và các hành vi bạo hành bác sĩ, nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật và cần xử lý nghiêm minh. Ảnh: N.N

Theo Giám đốc Sở Y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đề cập trực tiếp đến vấn đề bảo vệ nhân viên y tế khỏi các hành vi xâm phạm, bao gồm cả bạo hành. Luật cũng khẳng định quyền được bảo vệ và quyền được đảm bảo an toàn của người hành nghề. Luật quy định trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên.

Trước tình trạng bạo hành nhân viên y tế diễn biến phức tạp, Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan quản lý đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Đối với tỉnh Gia Lai, ngành Y tế có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, đề nghị cơ quan Công an các cấp điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc hành hung nhân viên y tế theo quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, đặc biệt là các khoa/phòng trọng điểm như cấp cứu. Các cơ sở điều trị rà soát, tăng cường lực lượng bảo vệ; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh ở các vị trí trọng yếu; thiết lập hệ thống báo động khẩn cấp tại các khu vực có nguy cơ cao và có phương án, quy trình xử lý cụ thể khi xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự. Hạn chế người nhà bệnh nhân không cần thiết vào khu vực điều trị nội trú, khu vực cấp cứu.

“Ngành Y tế sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên về kỹ năng giao tiếp ứng xử (đặc biệt trong các tình huống căng thẳng), kỹ năng nhận diện và ứng phó với các đối tượng quá khích, có nguy cơ gây rối; tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của nhân viên y tế, sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, áp lực của ngành Y; lên án các hành vi bạo hành.

Ngoài ra, ngành Y tế tỉnh còn thiết lập cơ chế bảo vệ, hỗ trợ kịp thời (về pháp lý, tâm lý, vật chất) cho các nhân viên y tế là nạn nhân của bạo hành; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung các quy định pháp luật để bảo vệ nhân viên y tế một cách hiệu quả hơn”-Giám đốc Sở Y tế thông tin.