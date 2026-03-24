Xe đạp đua thể thao Bugatti Factor One giá hơn 600 triệu đồng

(GLO)- Xe đạp thương hiệu siêu xe Pháp Bugatti sử dụng vật liệu chính là sợi carbon với giá bán cao hơn chiếc Corolla mới.

Xe đạp đua thể thao Bugatti Factor One là thành quả hợp tác giữa 2 thương hiệu đình đám Bugatti và Factor Bikes - nhà sản xuất xe đạp đua road-bike nhanh nhất thế giới và số lượng giới hạn chỉ 250 chiếc trên toàn thế giới.

Được thành lập tại Norfolk, Anh quốc bởi Rob Gitelis - cựu vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp và người tiên phong trong kỹ thuật công nghệ chế tạo sợi carbon, Factor Bikes đang chế tạo những chiếc xe đạp đua nhanh nhất thế giới (hợp chuẩn quy định UCI - Liên đoàn Xe đạp Quốc tế).

Factor Bikes đảm nhiệm các quy trình trọn vẹn, từ thiết kế, phát triển chế tạo nguyên mẫu thử nghiệm prototype và sản xuất khung xe ngay tại công ty, cho phép đạt được tốc độ đổi mới sáng tạo chưa từng có và khả năng kiểm soát hiệu suất tuyệt đối.

Bugatti Factor One kết hợp DNA của thương hiệu siêu xe thể thao hyper-sportcar huyền thoại với kỹ thuật công nghệ chế tạo xe đạp tiên tiến nhất để tạo ra một chiếc xe đạp mà có đặc tính tốc độ tuyệt đối, độ chính xác và tính độc quyền.

Xe có khung hoàn toàn bằng sợi carbon được thiết kế để lướt trong không khí với lực cản tối thiểu, và được tô điểm bằng lớp sơn hai tông màu xanh Bugatti đặc trưng. Dòng chữ Bugatti màu trắng cỡ lớn chạy dọc khung xe.

Không chỉ khung, hầu hết các chi tiết trên xe đều sử dụng sợi carbon như cọc yên, đùi đĩa, đĩa phanh hay vòng xích. Bộ bánh siêu nhẹ cũng làm từ carbon, chỉ nặng 1,29 kg mỗi cặp, vành xe 62 mm.

Bugatti và Factor One còn hợp tác với Continental để tạo ra một bộ lốp xe tùy chỉnh GP5000 TT TR. Một món đồ hiệu khác là yên xe Selle Italia.

Lớp sợi carbon tiên tiến đã được tinh chỉnh để tối đa hóa độ cứng xoắn và truyền lực dưới tải trọng, đồng thời duy trì độ đàn hồi được kiểm soát cho chất lượng vận hành xe tinh tế.

Những tiến bộ công nghệ đột phá như nan hoa boomerang đúc liền, các bộ phận bên trong trục bánh xe được thiết kế chính xác và liên kết trục/mặt bích được tăng cường cho phép chất lượng lái xe cực kỳ xuất sắc, cảm giác sống động và trực quan, với hiệu suất chưa từng có.

Theo ông Rob Gitelis, đây không đơn thuần là một chiếc xe đạp mà là “tuyên ngôn công nghệ”, với tham vọng đẩy giới hạn kỹ thuật tương tự cách Bugatti đã làm trong ngành ô tô suốt hơn một thế kỷ.

Giới chuyên môn nhận định, với số lượng giới hạn cùng giá bán cao, Bugatti Factor One không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là món đồ sưu tầm dành cho giới nhà giàu, những người sẵn sàng chi tiền cho sự độc bản và đẳng cấp.

Bugatti Factor ONE được phát triển dành cho các nhà sưu tập, người đam mê và vận động viên tìm kiếm một trong những bản thiết kế hiếm có nhất của môn đua xe đạp hiệu suất cao.

Về giá bán, trên website của Factor Bikes xác nhận mức giá khởi điểm 23.599 USD (khoảng 580-600 triệu đồng). Tại Mỹ, con số này cao hơn cả một chiếc Toyota Corolla mới tinh có giá 22.925 USD.