Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe bắc cầu MS-20S nổi bật trong lễ diễu binh 2/9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh gây ấn tượng mạnh tại lễ diễu hành 2/9, thể hiện sức mạnh và kỹ năng của quân đội Việt Nam.

Mặc dù xuất hiện âm thầm trong đội hình, chiếc xe vẫn gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ và thông số kỹ thuật đáng nể: dài gần 20 mét, có khả năng chịu tải lên tới hơn 72 tấn - đủ sức hỗ trợ cả các tổ hợp vũ khí hạng nặng và phương tiện siêu trọng.

glo-268-12.jpg
Xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh di chuyển về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của người dân. Ảnh: Đại Đoàn kết

Tại buổi tổng duyệt diễn ra mới đây tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, khối xe pháo quân sự gây ấn tượng mạnh bởi sự đồng bộ, uy nghiêm, di chuyển nhịp nhàng và chính xác qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đặc biệt, chiếc xe bắc cầu MS-20S xuất hiện trên lộ trình từ Trường đua F1 tới phố Nghi Tàm đã nhận được nhiều sự chú ý từ người dân theo dõi hai bên đường.

MS-20S - Biểu tượng sức mạnh công binh cơ giới

MS-20S là xe bắc cầu cơ giới tự hành do Ba Lan sản xuất, được thiết kế nhằm hỗ trợ bộ binh và phương tiện vượt địa hình hiểm trở, sông ngòi hoặc các chướng ngại vật lớn trên chiến trường. Phương tiện này từng được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 và là một trong những trang bị hiện đại của lực lượng công binh cơ giới.

glo-268-13.jpg
Xe bắc cầu quân sự MS-20S xuất hiện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: S.t

Xe có kíp điều khiển gồm 2 người, vận hành hệ thống cầu PM-20 có chiều dài 23 mét, cho phép triển khai cầu vượt các vật cản rộng tới 20 mét. Hệ thống này được tích hợp trên tổ hợp gồm xe đầu kéo Jelcz 662D.43-M và rơ-moóc chuyên dụng, giúp rút ngắn thời gian triển khai trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Những điểm nổi bật của MS-20S:

- Khả năng cơ động cao: Xe sử dụng dẫn động 6x6, trang bị động cơ diesel công suất lớn, hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình. Cabin được bọc thép nhằm đảm bảo an toàn cho kíp lái trong môi trường chiến đấu.

- Tải trọng vượt trội: Với khả năng chịu tải lên tới 72,6 tấn, MS-20S có thể phục vụ các loại xe chiến đấu hạng nặng và phương tiện đặc chủng.

- Triển khai nhanh chóng: Nhờ hệ thống thủy lực hiện đại, MS-20S có thể triển khai nhịp cầu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tác chiến.

glo-268-14.jpg
Xe bắc cầu quân sự MS-20S được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: S.t

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Xe có chiều dài: 16,5 m; chiều rộng: 3 m; chiều cao: 3,95 m; tự trọng: 48 tấn; tải trọng tối đa: 72,6 tấn; khả năng vượt vật cản rộng: 20 m.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện kỹ thuật, MS-20S còn là biểu tượng cho trình độ hiện đại hóa và khả năng tác chiến linh hoạt của lực lượng công binh cơ giới trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc xuất hiện của mẫu xe này trong buổi tổng duyệt cho thấy sự sẵn sàng và tinh thần chủ động trong việc ứng phó với mọi tình huống trên chiến trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu Territory Hybrid 2026 tại khu vực Đông Nam Á, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của dòng xe này. Mẫu SUV hạng C lai điện được định vị là lựa chọn mới cho người dùng đề cao hiệu suất và công nghệ, với giá khởi điểm từ 645 triệu VNĐ (tương đương 1.399.000 PHP).

null