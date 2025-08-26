Xe bắc cầu MS-20S nổi bật trong lễ diễu binh 2/9

(GLO)- Xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh gây ấn tượng mạnh tại lễ diễu hành 2/9, thể hiện sức mạnh và kỹ năng của quân đội Việt Nam.

Mặc dù xuất hiện âm thầm trong đội hình, chiếc xe vẫn gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ và thông số kỹ thuật đáng nể: dài gần 20 mét, có khả năng chịu tải lên tới hơn 72 tấn - đủ sức hỗ trợ cả các tổ hợp vũ khí hạng nặng và phương tiện siêu trọng.

Xe bắc cầu MS-20S của Binh chủng Công binh di chuyển về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của người dân. Ảnh: Đại Đoàn kết

Tại buổi tổng duyệt diễn ra mới đây tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, khối xe pháo quân sự gây ấn tượng mạnh bởi sự đồng bộ, uy nghiêm, di chuyển nhịp nhàng và chính xác qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đặc biệt, chiếc xe bắc cầu MS-20S xuất hiện trên lộ trình từ Trường đua F1 tới phố Nghi Tàm đã nhận được nhiều sự chú ý từ người dân theo dõi hai bên đường.

MS-20S - Biểu tượng sức mạnh công binh cơ giới

MS-20S là xe bắc cầu cơ giới tự hành do Ba Lan sản xuất, được thiết kế nhằm hỗ trợ bộ binh và phương tiện vượt địa hình hiểm trở, sông ngòi hoặc các chướng ngại vật lớn trên chiến trường. Phương tiện này từng được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 và là một trong những trang bị hiện đại của lực lượng công binh cơ giới.

Xe bắc cầu quân sự MS-20S xuất hiện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Mỹ Đức, Hà Nội). Ảnh: S.t

Xe có kíp điều khiển gồm 2 người, vận hành hệ thống cầu PM-20 có chiều dài 23 mét, cho phép triển khai cầu vượt các vật cản rộng tới 20 mét. Hệ thống này được tích hợp trên tổ hợp gồm xe đầu kéo Jelcz 662D.43-M và rơ-moóc chuyên dụng, giúp rút ngắn thời gian triển khai trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Những điểm nổi bật của MS-20S:

- Khả năng cơ động cao: Xe sử dụng dẫn động 6x6, trang bị động cơ diesel công suất lớn, hoạt động hiệu quả trên nhiều loại địa hình. Cabin được bọc thép nhằm đảm bảo an toàn cho kíp lái trong môi trường chiến đấu.

- Tải trọng vượt trội: Với khả năng chịu tải lên tới 72,6 tấn, MS-20S có thể phục vụ các loại xe chiến đấu hạng nặng và phương tiện đặc chủng.

- Triển khai nhanh chóng: Nhờ hệ thống thủy lực hiện đại, MS-20S có thể triển khai nhịp cầu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tác chiến.

Xe bắc cầu quân sự MS-20S được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: S.t

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Xe có chiều dài: 16,5 m; chiều rộng: 3 m; chiều cao: 3,95 m; tự trọng: 48 tấn; tải trọng tối đa: 72,6 tấn; khả năng vượt vật cản rộng: 20 m.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện kỹ thuật, MS-20S còn là biểu tượng cho trình độ hiện đại hóa và khả năng tác chiến linh hoạt của lực lượng công binh cơ giới trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc xuất hiện của mẫu xe này trong buổi tổng duyệt cho thấy sự sẵn sàng và tinh thần chủ động trong việc ứng phó với mọi tình huống trên chiến trường.