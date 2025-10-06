Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi và người mới bắt đầu sử dụng xe tay ga, EZ125i sở hữu thiết kế hiện đại với những đường nét gọn gàng, năng động. Xe có bốn lựa chọn màu sắc bắt mắt gồm: Xám bạc, Xám, Đỏ và Xanh da trời đậm - phù hợp với nhiều phong cách cá nhân khác nhau.

glo-wmoto-ez125i-1.jpg

Chiều cao yên chỉ 760 mm, sàn xe thiết kế dạng bậc cùng trọng lượng khô chỉ 95 kg, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, đặc biệt là với phái nữ hoặc người mới lái. Ngoài ra, xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, tăng thêm sự yên tâm cho người dùng.

glo-wmoto-ez125i-5.jpg

Cung cấp sức mạnh cho EZ125i là khối động cơ xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 11,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm. Động cơ kết hợp với hệ thống truyền động CVT và phun xăng điện tử EFI, không chỉ đảm bảo khả năng vận hành mượt mà mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.

Xe sử dụng vành 14 inch cho cả hai bánh, lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90 - mang lại sự cân bằng tốt khi di chuyển trong đô thị. Bình xăng dung tích 6,5 lít cũng là một điểm cộng lớn, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần lo lắng về việc tiếp nhiên liệu thường xuyên.

glo-wmoto-ez125i-3.jpg

EZ125i được trang bị hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh phía sau, giúp tăng độ êm ái khi đi qua các đoạn đường xấu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, kết hợp với màn hình kỹ thuật số hiện đại, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở đó, xe còn tích hợp cổng sạc USB Type-A, hộc chứa đồ hai bên mặt nạ trước cùng khoang hành lý rộng rãi dưới yên, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng đô thị.

glo-wmoto-ez125i-2.jpg

Với mức giá chỉ khoảng 28,7 triệu đồng, trong khi vẫn sở hữu hàng loạt trang bị đáng giá, WMoto EZ125i 2025 rõ ràng là một đối thủ đáng gờm nếu được phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision - cái tên vốn đang thống trị phân khúc xe tay ga phổ thông nhờ thương hiệu và sự bền bỉ.

glo-wmoto-ez125i-4.jpg

Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá tương tự, EZ125i sẽ là lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga giá rẻ, thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu và đầy đủ tiện nghi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Liên minh trạm sạc tại Việt Nam: Tham vọng lớn, thực tế còn xa vời

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ý tưởng "liên minh trạm sạc" giữa các hãng xe điện ngoại tại Việt Nam được xem như một chiến lược khôn ngoan để đối phó với thế độc quyền hạ tầng của VinFast. Nhưng khi đối chiếu với thực tế thị trường, bài toán đầu tư và hành vi người dùng, giấc mơ này dường như còn quá xa vời.

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Việt Nam và bài toán tiêu chuẩn nhiên liệu ô tô: Chậm chân sẽ thành "bãi rác công nghệ"?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thế giới đang tăng tốc hướng tới giao thông xanh, Việt Nam vẫn loay hoay với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km vào năm 2030. Nếu tiếp tục trì hoãn, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội phát triển bền vững và tự biến mình thành “bãi đáp” cho công nghệ lỗi thời của thế giới .

Mượn bằng lái để né "phạt nguội": Lách luật tinh vi hay tiếp tay cho sai phạm?

Mượn bằng lái để né "phạt nguội": Lách luật tinh vi hay tiếp tay cho sai phạm?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Việc mượn hoặc thuê giấy phép lái xe (GPLX) của người khác để nộp phạt nguội đã xuất hiện khá lâu trong giới tài xế. Hành vi tưởng chừng như vô hại này lại đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác xử lý vi phạm giao thông một cách công bằng và minh bạch.

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

VinFast và "cú hích" tại Ấn Độ: Bước tiến chiến lược trên mỏ vàng 206 tỷ USD

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong nỗ lực mở rộng toàn cầu, Ấn Độ đang trở thành bàn đạp chiến lược tiếp theo của VinFast. Thỏa thuận mới nhất với Ngân hàng Trung ương Ấn Độ không chỉ là một giải pháp tài chính, mà còn là đòn bẩy quan trọng trong tham vọng chiếm lĩnh thị trường xe điện lớn thứ ba thế giới.

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Hiểu đúng về việc phục hồi điểm giấy phép lái xe: Tránh hiểu nhầm, tránh rắc rối

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mỗi người lái xe sẽ có 12 điểm/năm và hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) cũng đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2025. Tuy nhiên, một vấn đề đang gây ra nhiều nhầm lẫn là cách tính thời gian phục hồi điểm GPLX, dẫn đến những hiểu sai có thể khiến người lái xe chịu thiệt không đáng có.

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Thái Lan - “Cường quốc ô tô” đang hụt hơi trong cuộc đua xe điện với Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Dù là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á và từng là trung tâm sản xuất ô tô của khu vực, Thái Lan đang cho thấy sự chậm nhịp trong cuộc chuyển đổi sang xe điện (EV), khi toàn bộ thị trường xe điện nước này trong 8 tháng đầu năm 2025 không thể vượt qua một mình VinFast tại Việt Nam.

null