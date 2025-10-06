WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi và người mới bắt đầu sử dụng xe tay ga, EZ125i sở hữu thiết kế hiện đại với những đường nét gọn gàng, năng động. Xe có bốn lựa chọn màu sắc bắt mắt gồm: Xám bạc, Xám, Đỏ và Xanh da trời đậm - phù hợp với nhiều phong cách cá nhân khác nhau.

Chiều cao yên chỉ 760 mm, sàn xe thiết kế dạng bậc cùng trọng lượng khô chỉ 95 kg, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, đặc biệt là với phái nữ hoặc người mới lái. Ngoài ra, xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, tăng thêm sự yên tâm cho người dùng.

Cung cấp sức mạnh cho EZ125i là khối động cơ xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 11,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm. Động cơ kết hợp với hệ thống truyền động CVT và phun xăng điện tử EFI, không chỉ đảm bảo khả năng vận hành mượt mà mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu.

Xe sử dụng vành 14 inch cho cả hai bánh, lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90 - mang lại sự cân bằng tốt khi di chuyển trong đô thị. Bình xăng dung tích 6,5 lít cũng là một điểm cộng lớn, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà không cần lo lắng về việc tiếp nhiên liệu thường xuyên.

EZ125i được trang bị hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có thể điều chỉnh phía sau, giúp tăng độ êm ái khi đi qua các đoạn đường xấu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, kết hợp với màn hình kỹ thuật số hiện đại, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở đó, xe còn tích hợp cổng sạc USB Type-A, hộc chứa đồ hai bên mặt nạ trước cùng khoang hành lý rộng rãi dưới yên, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng đô thị.

Với mức giá chỉ khoảng 28,7 triệu đồng, trong khi vẫn sở hữu hàng loạt trang bị đáng giá, WMoto EZ125i 2025 rõ ràng là một đối thủ đáng gờm nếu được phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision - cái tên vốn đang thống trị phân khúc xe tay ga phổ thông nhờ thương hiệu và sự bền bỉ.

Nếu được đưa về Việt Nam với mức giá tương tự, EZ125i sẽ là lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga giá rẻ, thiết kế đẹp, tiết kiệm nhiên liệu và đầy đủ tiện nghi.