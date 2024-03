Vụ máy bay Mỹ bung thân trên không: Hành khách gốc Việt khởi kiện

Nam hành khách người Mỹ gốc Việt trong vụ máy bay hãng Alaska Airlines bị bung cửa trên không kể rằng anh may mắn thoát nạn nhờ thắt dây an toàn.

Vào ngày 5-1, chiếc Boeing 737 MAX 9 của hãng hàng không Mỹ Alaska Airlines cất cánh từ TP Portland (bang Oregon) và đang trên đường đến TP Ontario (bang California) thì bất ngờ bị phát nổ một mảng thân.

Phần thân máy bay bị rơi ra ở độ cao gần 5.000 m và được tìm thấy trong vườn nhà một giáo viên tên Bob tại Portland.

Hành khách Cuong Tran, người Mỹ gốc Việt, là một trong số những hành khách trên chuyến bay gặp nạn. Anh ngồi ở hàng ghế 27, khá gần nơi xuất hiện vết thủng của thân máy bay.

Sau sự cố, anh Cuong Tran vẫn không thể quên những gì đã trải qua. Anh kể rằng khi chiếc Boeing bị bung phần thân, điện thoại của anh nứt vỡ do áp suất giảm, giày bị hút khỏi máy bay dù đã thắt rất chặt trước đó.

Hai chân của anh gần như bị hút ra khỏi máy bay, khiến chân mắc kẹt vào ghế phía trước. May thay anh an toàn nhờ thắt dây an toàn đúng cách.

Anh Cuong Tran nói: "Tôi không thể nào quên lúc cơ thể bị nâng lên rồi hút xuống phía dưới. Hiện tượng này kéo dài trong khoảng 10-20 giây. Khoang hành khách lúc đó hết sức náo loạn nhưng mọi người đều cố gắng bám chặt tại ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi không thể kiểm soát mọi việc".

Hiện anh Cuong Tran và 6 hành khách khác đang kiện Alaska Airlines, hãng Boeing và công ty Spirit AeroSystems chuyên sản xuất và lắp đặt cửa máy bay.

Trong đơn kiện đệ trình lên Tòa án Thượng thẩm quận King ở bang Washington, họ nói rằng vụ tai nạn này khiến họ cảm thấy "đau khổ, sợ hãi và lo lắng nghiêm trọng".

Luật sư Timothy A. Loranger cho biết: "Các khách hàng của chúng tôi - và có thể là mọi hành khách trên chuyến bay đó - đã phải chịu chấn thương không cần thiết do Boeing, Spirit AeroSystems và Alaska Airlines không thể đảm bảo rằng máy bay ở trong tình trạng an toàn và có thể bay được".

Luật sư nói thêm rằng năm hành khách (một gia đình đến từ Claremont, California) lo sợ cho tính mạng của mình khi khoảng trống lớn ở bên hông máy bay xuất hiện. Theo luật sư Loranger, Ket Tran và Tram Vo cùng ba con trai của họ đang được tư vấn để vượt qua chấn thương tâm lý.

Các nguyên đơn đang yêu cầu các khoản bồi thường thiệt hại nhưng chưa rõ số tiền. Tuy nhiên, vụ kiện không đề cập cụ thể đến việc thắt dây an toàn giúp anh Cuong Tran không bị hút ra khỏi máy bay

Luật sự phụ trách vụ kiện nhận định rằng quá trình này sẽ phải mất vài năm.

Về phía Boeing, hãng này từ chối bình luận.

Trong email gửi tới đài CBS, người phát ngôn của Spirit Aerosystems viết: "Spirit Aerosystems không bình luận về các vụ kiện tụng đang chờ xử lý. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào hoạt động, khách hàng và nhân viên".