Volkswagen Virtus là chiếc sedan cỡ B, được thiết kế sang trọng, hiện đại và nhập khẩu Ấn Độ. Dù định vị cùng những mẫu như City, Vios, Accent nhưng giá bán cao hơn nhiều.

Tạo hình Virtus nhỏ gọn với chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.561 mm, 1.752 mm, 1.507 mm, chiều dài trục cơ sở 2.651 mm. Volkswagen Virtus sở hữu thiết kế ngoại thất thanh lịch với lưới tản nhiệt đặc trưng, đèn pha LED sắc nét, các đường gân 3D nổi bật tạo cho Virtus một diện mạo khác biệt. Mâm xe hợp kim kích thước lớn tạo nên vẻ ngoài thể thao và cuốn hút.

Không gian nội thất xe Volkswagen Virtus tiếp tục phát huy phong cách tối giản nhưng không thiếu những điểm nhấn của sự hiện đại và cao cấp. Khu vực táp-lô thiết kế liền lạc và hướng về phía người lái. Trung tâm nơi đây nổi bật với hệ màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch, kết nối điện thoại thông minh.

Volkswagen Virtus lắp động cơ tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp dung tích 1 lít, công suất 115 mã lực tại 5.000-5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại 1.750-4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Công nghệ an toàn trên mẫu sedan B mới cũng khá phong phú với các trang bị như cân bằng điện tử ESC, chống trượt ASR, trả lái thông minh DSR, kiểm soát lực kéo EDTC, hỗ trợ đỗ xe, khóa vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp TPMS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh gấp BA, 2 móc ghế trẻ em ISOFIX và dây đai an toàn 3 điểm ở 5 ghế, cảm biến lùi, camera lùi.

Tại Gia Lai, Volkswagen Virtus được phân phối chính hãng 2 phiên bản. Mức giá tham khảo như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá dự kiến lăn bánh tại Gia Lai Elegancy 949 triệu VNĐ 1.047.237.000 VNĐ Luxury 1 tỷ 069 triệu VNĐ 1.179.237.000 VNĐ

* Giá lăn bánh của Volkswagen Virtus tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.