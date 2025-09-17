Vì sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

Công nghệ pin: Trái tim của xe điện và tâm điểm cạnh tranh

Các “ông lớn” như Tesla, BYD hay các hãng ô tô truyền thống đang rót vốn mạnh mẽ vào nghiên cứu và mở rộng sản xuất pin EV. Sự đầu tư này đang mang lại hiệu quả rõ rệt: giá pin EV đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Theo P3 Consulting, xu hướng này có thể làm thay đổi toàn diện cục diện ngành, bởi chi phí pin - từng chiếm hơn 40% giá thành xe điện - là rào cản lớn nhất khiến EV khó tiếp cận với số đông người tiêu dùng.

Chỉ trong vòng 20 năm, giá pin đã giảm tới 92%, mở ra cơ hội để xe điện trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là trong phân khúc phổ thông.

Sự cạnh tranh trong ngành công nghệ pin giúp giá xe điện ngày càng giảm mạnh.

Nguyên nhân của sự sụt giảm giá pin

Đằng sau sự giảm giá chóng mặt của pin là hàng loạt tiến bộ về công nghệ và hiệu quả sản xuất. Cải tiến về mật độ năng lượng giúp tạo ra pin nhỏ hơn, nhẹ hơn, tiết kiệm vật liệu và chi phí. Song song đó, nhu cầu EV bùng nổ toàn cầu đã thúc đẩy việc mở rộng quy mô sản xuất pin, tối ưu hóa chi phí qua hiệu ứng kinh tế quy mô.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang là người dẫn đầu cuộc đua. Báo cáo của P3 Consulting cho thấy giá cell pin niken-mangan-coban (NMC) đã giảm từ 140 EUR xuống còn 58 EUR/kWh chỉ trong 2 năm - một phần nhờ vào chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc và quy mô thị trường nội địa khổng lồ. Những cái tên như CATL và BYD đang chiếm lĩnh thị trường toàn cầu cả về giá lẫn sản lượng.

Rủi ro từ sự phụ thuộc chuỗi cung ứng

Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn của các nhà sản xuất ô tô châu Âu vào nguồn pin giá rẻ từ Trung Quốc đã dấy lên nhiều lo ngại về an ninh chuỗi cung ứng. Mỹ và EU hiện đang triển khai các chính sách giảm phụ thuộc và thúc đẩy sản xuất pin nội địa để bảo vệ ngành công nghiệp chiến lược này.

Sự giảm giá của xe điện giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

Tác động tích cực và những thách thức phía trước

Giá pin giảm được kỳ vọng sẽ kéo giá xe điện xuống, mở rộng thị trường từ phân khúc cao cấp sang các dòng xe nhỏ gọn, giá rẻ - khiến EV trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Tesla, chẳng hạn, đã nhiều lần điều chỉnh giá xe để giữ vững vị thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo áp lực không nhỏ cho các nhà sản xuất pin, khi biên lợi nhuận ngày càng mỏng. Để tồn tại và phát triển, họ buộc phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tối ưu dây chuyền sản xuất và đầu tư vào các giải pháp như tái chế pin – vừa cắt giảm chi phí, vừa đảm bảo nguồn cung kim loại quý như lithium, cobalt...

Hướng đi tương lai: Bền vững và đổi mới

Sự sụt giảm giá pin là cơ hội vàng để đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về tính bền vững và năng lực cạnh tranh. Các nhà sản xuất cần tập trung vào: Phát triển công nghệ pin hiệu suất cao, an toàn; tối ưu hóa chi phí và hiệu quả sản xuất; đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào một nguồn duy nhất; đẩy mạnh tái chế và kinh tế tuần hoàn.

Áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến giúp đẩy nhanh việc đưa pin xe điện ra thị trường.

Mục tiêu dài hạn là tạo ra một chu trình tích cực, trong đó giá pin thấp kéo giá xe điện giảm, từ đó thúc đẩy nhu cầu và mở rộng quy mô sản xuất - tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Trong cuộc đua này, chỉ những doanh nghiệp biết đổi mới, thích ứng và chủ động kiểm soát chuỗi cung ứng mới có thể vươn lên trở thành những người dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu.