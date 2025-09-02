Vì những mục tiêu trăm năm

(GLO)- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

Toàn cảnh phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam nhìn từ hướng đầm Thị Nại. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ đây, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tròn 80 năm kể từ sự kiện lịch sử ấy, hôm nay, Việt Nam tiếp tục bước vào Kỷ nguyên vươn mình, với hai mục tiêu 100 năm (năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao) mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Trên hành trình đến tương lai, Việt Nam đang tiến hành mạnh mẽ công cuộc đổi mới, cải cách về thể chế chính trị với mô hình chính quyền

địa phương 2 cấp, cùng với đó là triển khai “bộ tứ trụ cột” gồm: Đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển mà còn là mệnh lệnh vì tương lai dân tộc.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn sau gần 40 năm kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới. Nhưng chúng ta cũng đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về chính trị, kinh tế, sự bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tất cả những điều đó đòi hỏi chúng ta càng phải không ngừng đổi mới, cải cách, phát huy mọi nguồn lực và động lực để thực hiện với tinh thần toàn diện, quyết tâm cho những mục tiêu lớn đã đề ra.