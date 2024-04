Chiều 17-4, tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, 500 học sinh khối 12 thuộc các Trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) được tuyên truyền về biển, đảo và tư vấn tuyển sinh năm 2024.

Chương trình do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê, các Trường THPT ở thị xã An Khê gồm Trường THPT: Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, Quang Trung, Nguyễn Khuyến và Trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức.

Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê; đại biện lãnh đạo Trường THPT: Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, Quang Trung, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Trãi cùng 500 học sinh thuộc các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được báo cáo viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; những nội dung chính về tình hình biển, đảo thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển Đông; vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam...

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã tư vấn tuyển sinh vào Học viện Hải quân, qua đó nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Hải quân trong thời gian tới.

Thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn thị xã về biển, đảo; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, xác định trách nhiệm, góp phần tham gia, xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, hiện đại.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng 40 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện thuộc các Trường THPT: Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai, Quang Trung, Nguyễn Khuyến và Trường THPT Nguyễn Trãi.