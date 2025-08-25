Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Tuổi trẻ Pleiku thắp lửa khát vọng, viết tiếp câu chuyện hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 24-8, Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ-Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

z6940213483058-5963ee04fc2d0e8aaf61216f328c0ef0.jpg
Đoàn viên, thanh niên sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ-Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có 120 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Tại đây, các bạn trẻ đã cùng xem bộ phim “Mưa đỏ”-tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim không chỉ tái hiện chiến trường khốc liệt mà còn khắc họa sâu sắc lý tưởng, tình cảm và sự hy sinh cao cả của lớp lớp sinh viên, học sinh đã lên đường ra trận.

Sau khi xem phim, các đoàn viên, thanh niên đã cùng giao lưu, trao đổi xoay quanh những câu chuyện về lịch sử, khát vọng hòa bình, tinh thần yêu nước và vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới.

z6940230563811-99ffee80fd3f253aaaccb735f95435fb.jpg
Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên nhà rông tại làng Ơp (phường Pleiku).
﻿Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị đã chung tay dọn vệ sinh khuôn viên nhà rông làng Ơp (phường Pleiku), góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Tuổi trẻ Gia Lai uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã triển khai nhiều chương trình tri ân, từ những bữa cơm ấm cúng tại gia đình chính sách đến thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe… để thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn phường Quy Nhơn Tây tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đoàn phường Quy Nhơn Tây tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 23-7, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với Chi đoàn Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động E23 và Đoàn cơ sở Trung đoàn 739 tổ chức chuỗi hoạt động tri ân người có công.

Chiến dịch Mùa hè xanh 2025 đã trở thành dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Chí

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” tại thôn Glung Mơ Lan

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 23-7, tại thôn Glung Mơ Lan (xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và “Mùa hè xanh” năm 2025.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: Xuân Vinh

Xã Tuy Phước Đông hỗ trợ người cao tuổi lập hồ sơ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Chuyển động trẻ

(GLO)- Sáng 17-7, tại Nhà văn hóa thôn Kim Tây, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tổ chức ra quân hỗ trợ người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.

Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em ở địa phương. Ảnh: D.L

Gia Lai: Chuỗi hoạt động tình nguyện hè ý nghĩa tại làng Hòn Mẻ, xã Vân Canh

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Từ ngày 11 - 15-7, trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2025, Xã đoàn Vân Canh phối hợp với Khoa Kinh tế - Kế toán, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ và Khoa Toán & Thống kê (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện tại làng Hòn Mẻ, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thăm đội hình thanh niên tình nguyện 3 xã biên giới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đã đến thăm đội hình thanh niên tình nguyện tại 3 xã biên giới: Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Mơ (tỉnh Gia Lai). 