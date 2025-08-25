Tuổi trẻ Pleiku thắp lửa khát vọng, viết tiếp câu chuyện hòa bình

(GLO)- Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, ngày 24-8, Đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ-Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Đoàn viên, thanh niên sinh hoạt chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ-Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có 120 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên địa bàn. Tại đây, các bạn trẻ đã cùng xem bộ phim “Mưa đỏ”-tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim không chỉ tái hiện chiến trường khốc liệt mà còn khắc họa sâu sắc lý tưởng, tình cảm và sự hy sinh cao cả của lớp lớp sinh viên, học sinh đã lên đường ra trận.

Sau khi xem phim, các đoàn viên, thanh niên đã cùng giao lưu, trao đổi xoay quanh những câu chuyện về lịch sử, khát vọng hòa bình, tinh thần yêu nước và vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới.

Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên nhà rông tại làng Ơp (phường Pleiku).

﻿Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị đã chung tay dọn vệ sinh khuôn viên nhà rông làng Ơp (phường Pleiku), góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.