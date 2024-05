Một bà cụ bà bị đãng trí đi lạc ở Quảng Ngãi được lực lượng công an giúp đỡ tìm lại người thân nhưng khi về đến nhà thì 'con gái' phát hiện cụ không phải mẹ mình.

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.

Lý do phổ biến khiến nhiều người sợ về quê là vì không đạt được kỳ vọng của gia đình, có ít tiền hoặc áp lực bị giục cưới hỏi...

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.