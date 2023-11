Trao quà, áo ấm cho học sinh, người nghèo huyện Kông Chro

Tin liên quan Pleiku: Trao tặng hơn 13.000 suất quà cho thiếu nhi trong dịp hè

Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro vừa phối hợp với đoàn từ thiện chùa Hưng An Tự (phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và UBND xã Yang Trung trao 200 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho 200 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn. Tổng trị giá 80 triệu đồng do đoàn từ thiện chùa Hưng An Tự vận động các nhà hảo tâm tại tỉnh Kiên Giang tài trợ.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng đã đến thăm và trao 6,5 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm và vật dụng sinh hoạt cho gia đình bà Đinh Thị ANhĩp (76 tuổi, làng Tnung-Măng, xã Ya Ma, huyện Kông Chro).

Được biết, vào lúc 15 giờ ngày 6-11, căn nhà của bà ANhĩp bị bốc cháy. Toàn bộ căn nhà sàn gỗ có diện tích 40 m2, vách tôn, mái tôn bị cháy hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người. Gia đình bà ANhĩp thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cũng phối hợp với Nhóm từ thiện Phụng Tiên (phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Đak Pling và thị trấn Kông Chro tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương cùng bà con” tặng mền ấm cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Theo đó, đoàn đã trao 343 chiếc mền ấm (trị giá 350 ngàn đồng/chiếc) cho 343 hộ nghèo, khó khăn (trong đó xã Đak Pling 333 chiếc, thị trấn 10 chiếc). Toàn bộ số mền trên do Nhóm từ thiện Phụng Tiên vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Nhóm từ thiện Phụng Tiên cũng trao tặng 274 chiếc áo ấm cho học sinh của Trường Mầm non Hòa Bình (xã Đak Song) và Trường Mầm Non Họa Mi (xã Đak Tơ Pang). Toàn bộ số áo ấm trên do Nhóm từ thiện Phụng Tiên vận động, tài trợ.