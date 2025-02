TP. Pleiku đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII

Thời gian qua, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố đã chủ động triển khai các nội dung công việc theo đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, tập trung vào hoạt động tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Quang cảnh phiên họp của Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bá Bính

Đồng thời, Tiểu ban cũng hướng dẫn các cơ quan liên quan xây dựng dự toán, đảm bảo kinh phí phục vụ đại hội; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII Đảng bộ thành phố, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII cũng được triển khai tích cực.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ sức khỏe cán bộ; xây dựng kế hoạch phối hợp phục vụ, chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ thành phố; giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công an thành phố sau khi giải thể…

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Võ Phúc Ánh đề nghị các thành viên Tiểu ban cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khám sức khoẻ cho đại biểu dự Đại hội XIII Đảng bộ thành phố; chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường thông tin tuyên truyền về Đại hội Đại biểu TP. Pleiku lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, tham mưu giao nhiệm vụ của Công an TP. Pleiku cho Công an phường Ia Kring; triển khai xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội. Ngoài ra, cần bám sát nguyên tắc, chế độ làm việc, thực hiện nghiêm kế hoạch đề ra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu TP. Pleiku lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030.