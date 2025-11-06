Toyota Tacoma H2 Overlander ra mắt: Bán tải địa hình chạy hydro đầu tiên của Toyota

(GLO)- Toyota tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xanh với sự ra mắt của Tacoma H2 Overlander - mẫu bán tải địa hình chạy pin nhiên liệu hydro đầu tiên của hãng.

Đây là bước đi táo bạo, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ hydro được Toyota áp dụng trên một mẫu xe bán tải cỡ trung, thay vì chỉ giới hạn ở sedan hay SUV đô thị như trước đây.

Phát triển thần tốc - Thành quả của sự hợp tác liên lục địa

Tacoma H2 Overlander được phát triển trong thời gian kỷ lục chỉ vài tháng, nhờ sự phối hợp giữa Toyota Racing Development (TRD) tại California và North Carolina cùng bộ phận R&D Toyota Bắc Mỹ. Mục tiêu: tạo nên một mẫu bán tải thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ trọn tinh thần off-road trứ danh của dòng Tacoma.

Thiết kế dã ngoại - Đậm chất Overlanding

Ngoại thất của Tacoma H2 Overlander gây ấn tượng mạnh với hàng loạt trang bị chuyên biệt cho các chuyến phiêu lưu ngoài trời: Tấm ốp gầm kim loại, móc cứu hộ trước/sau, tời kéo công suất lớn; Đèn LED phụ và bộ tem trắng - xanh lấy cảm hứng từ các mẫu concept H2 trước đây của Toyota; Phanh trước mượn từ Toyota Tundra, mâm 17 inch đi kèm lốp địa hình 35 inch giúp xe tự tin chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt.

Ở phía sau, xe được trang bị lều mui bật cùng thùng xe có nắp mở ba hướng, biến Tacoma H2 thành “ngôi nhà di động” đúng nghĩa cho những chuyến cắm trại dài ngày. Cửa thùng sau dạng “roboformed” không chỉ tăng độ cứng mà còn tích hợp bánh dự phòng cỡ lớn, vừa tiện dụng vừa tăng tính thẩm mỹ.

Trái tim xanh - Sức mạnh đến từ hydro

Điểm nhấn lớn nhất của Tacoma H2 Overlander nằm ở hệ truyền động hoàn toàn mới. Xe sử dụng hai mô-tơ điện cho tổng công suất 547 mã lực, kết hợp pin lithium-ion 24,9 kWh và bộ pin nhiên liệu hydro Mirai.

Ba bình chứa hydro áp suất cao được bố trí trong khung gầm, vừa tối ưu không gian vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hệ thống này giúp xe vận hành hoàn toàn không phát thải CO₂, chỉ tạo ra nước tinh khiết như sản phẩm phụ. Đặc biệt, Toyota còn phát triển hệ thống thu hồi nước thải độc quyền, cho phép người dùng tận dụng nguồn nước này để rửa xe, tắm rửa hoặc sinh hoạt ngoài trời - một chi tiết nhỏ nhưng đầy thực tiễn cho giới yêu dã ngoại.

Không chỉ dừng lại ở đó, Tacoma H2 Overlander còn có khả năng cung cấp điện cho một căn nhà nhỏ hoặc sạc đồng thời hai xe điện khác, biến nó thành một “trạm năng lượng di động” đúng nghĩa.

Giữ trọn tinh thần Tacoma - Nâng tầm trải nghiệm địa hình

Dù chuyển sang hệ truyền động bằng hydro, Tacoma H2 Overlander vẫn duy trì chất off-road đặc trưng: Khóa vi sai hạn chế trượt phía trước, khóa vi sai điện tử phía sau; Hệ thống treo TRD billet long-travel; Giảm xóc Fox 2.5 Performance Elite Series

Những trang bị này đảm bảo chiếc bán tải vẫn giữ nguyên khả năng vượt địa hình mạnh mẽ - yếu tố làm nên tên tuổi của Tacoma suốt nhiều thập kỷ qua.

Với Tacoma H2 Overlander, Toyota không chỉ thử nghiệm công nghệ hydro trên địa hình khắc nghiệt, mà còn chứng minh tiềm năng to lớn của năng lượng sạch trong tương lai. Dự án này là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn của hãng xe Nhật: “Xanh hơn, mạnh mẽ hơn và tự do hơn trên mọi cung đường.”