(GLO)- Sáng 25-8, Ban Chỉ đạo phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã An Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã ra mắt mô hình “Làng không có vũ khí, vật vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép” tại làng Bông Phrâo .

(GLO)- Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an thị xã An Khê đấu tranh, triệt phá 59 vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thị xã cửa ngõ ở phía Đông của tỉnh.