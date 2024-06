Tối nay Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam

Tháp tùng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, có: Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov; Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Dmitri Chernyshenko; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống Dmitri Peskov; Phụ trách Lễ tân Tổng thống Vladislav Kitaev; Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuichenko; Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov; Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit; Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev; cùng lãnh đạo, đại diện Cơ quan liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự; Cơ quan giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền của người tiêu dùng và phúc lợi nhân dân; Cục Cảnh vệ liên bang, Phụ trách Cơ quan An ninh của Tổng thống; Bộ Quốc phòng; vùng Primorye; tỉnh Kaluga; tỉnh Nizhny Novgorod; Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga; Học viện Kinh tế quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống; Công ty cổ phần mở “Zarubezneft”; Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia “Rosatom”; Công ty cổ phần “Xuất khẩu quốc phòng Nga” (Rosoboronexport); Công ty cổ phần “Novatek”; Tập đoàn phát triển quốc gia “Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Liên bang Nga”; Công ty cổ phần “Ngân hàng VTB”; Cục Đối ngoại Tổng thống.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga, và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025.

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam xác định quan hệ với Nga có tầm quan trọng chiến lược, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việt Nam và Nga tiếp tục duy trì độ tin cậy cao. Trong năm 2023, hai bên tăng cường trao đổi nhiều đoàn các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu nhân dân.

Trong cuộc điện đàm ngày 26/3 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, mong muốn củng cố hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và cùng có lợi.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, với quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga hiện có khoảng 60.000 người, có nhiều đóng góp cho đất nước và sở tại, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước.

Chân dung Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Leningrad, nay là Saint Petersburg (Nga). Năm 1975, ông tốt nghiệp Khoa Luật Trường đại học Leningrad và sau đó lấy bằng Tiến sĩ kinh tế. Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh quốc gia (KGB). Từ năm 1985 đến 1991, ông Putin công tác tại Cộng hòa dân chủ Đức. Từ năm 1991 đến 1996, ông đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của thành phố Saint Petersburg; Phó Chủ tịch Chính quyền Saint Petersburg; Phó Thị trưởng Saint Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moskva, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quản trị của Tổng thống Liên bang Nga. Ngày 26/3/1997, ông Putin giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, sau đó làm Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương. Tháng 7/1998, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Tháng 5/1999, ông Putin làm Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tháng 8/1999, ông Putin giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, sau đó trở thành Quyền Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 12/1999. Tháng 3/2000, ông Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, sau đó tiếp tục được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2 vào tháng 3/2004. Từ tháng 5/2008, ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Tháng 3/2012, ông Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3) và tiếp tục được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 4) vào tháng 3/2018. Tháng 3/2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 5).