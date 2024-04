Tỉnh Kon Tum đạt 54 huy chương tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quyết (41 tuổi, trú xã Cư DliêM’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 2/4, ông Lê Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND xã Đắk Som đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có nhà cửa bị thiệt hại do dông lốc vào chiều tối 1/4.

Ngày 1/4, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và ra mắt Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông.