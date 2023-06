(GLO)- Đó là 1 trong những chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 12-6 tại Hà Nội. Hội nghị được kết nối tới 4.487 điểm cầu trên toàn quốc với trên 20.000 đại biểu tham dự.

Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 240 điểm cầu từ tỉnh đến xã với gần 6.900 đại biểu tham dự. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; trưởng (phó) các hội đặc thù cấp tỉnh; Báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI (đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh).

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 2 năm, các cấp ủy Đảng đã tiến hành 31.420 cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra giám sát đột xuất, với 187.186 cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra giám sát kịp thời hướng dẫn, uốn nắn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, từ cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 4-2023, cả nước có 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Đồng thời chỉ rõ 4 tồn tại hạn chế: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm có lúc, có nơi còn hình thức; một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số nơi chưa được quan tâm xử lý kịp thời; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm, diễn biến phức tạp... Trên cơ sở đó thống nhất mục tiêu và 6 nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện một số cấp ủy, tổ chức Đảng đã chia sẻ về các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Bên cạnh đó, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 4 gương điển hình về học và làm theo Bác, gồm: ông Phùng Thái Quang-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác; bà Hoàng Thị Như Thanh-Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba (TP. Huế) về kinh nghiệm thành lập chi bộ tiểu thương; thầy giáo trẻ Nguyễn Trung Tuyền đưa tin học đến với học trò vùng cao huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn); Đại úy Hoàng Ngọc Linh-cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đăk Lăk) trong khám-chữa bệnh cho người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu còn xem vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh” do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn; triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện-Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị từ Trung ương đến cơ sở, linh hoạt dưới nhiều hình thức phong phú từ tham luận trực tiếp đến sân khấu hóa, phim tài liệu, giao lưu, chia sẻ với các điển hình. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, kiên quyết nhận diện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thời gian tới đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị và góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về bối cảnh tình hình mới để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm cho việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”...

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ để học tập và làm theo Bác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả...

Đối với các ý kiến của đại biểu, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tổ chức ghi chép, tổng hợp đầy đủ, có báo cáo kịp thời để đưa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên thời gian tới.