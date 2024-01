Thủ đoạn khó ngờ của 1 thanh niên lừa đảo hơn 400 người

Ngày 6-1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Vũ (23 tuổi; ngụ xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của nhiều người về việc bị một đối tượng lừa bán hàng trên mạng xã hội Facebook rồi chiếm đoạt tiền. Vào cuộc điều tra, công an đã xác định và bắt giữ Vũ.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận cần tiền tiêu xài và đánh bạc trên mạng internet nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh niên này lên mạng xã hội liên hệ với 1 đối tượng có tên "Nhi Xinh" - không rõ nhân thân lại lịch - để "rửa tiền". Vũ thỏa thuận sau khi lừa thành công sẽ hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản của "Nhi Xinh" và trả 10% số tiền chiếm đoạt được cho "Nhi Xinh".

Sau đó, Vũ lên mạng tải hình ảnh đồ nội thất, đồ gia dụng rồi mua các tài khoản Facebook ảo để đăng bài bán những vật dụng này lên các hội nhóm. Sau khi có người nhắn tin hỏi mua, Vũ yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản do "Nhi Xinh" cung cấp.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 1-2023 đến nay, Vũ đã lừa hơn 400 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng.