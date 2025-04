Thịt và trứng gia cầm từ Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Singapore (ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, các sản phẩm được chấp thuận nhập khẩu gồm thịt gia cầm đã qua chế biến nhiệt của Công ty CPV Food Co Ltd và Công ty MeatDeli HN Company Ltd; trứng gia cầm và thịt (không bao gồm thịt bò) đóng hộp/tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp suất cao theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đây là kết quả mà Việt Nam đạt được sau nhiều lần các bộ, ngành, doanh nghiệp trong nước phối hợp chặt chẽ với SFA tiến hành các cuộc khảo sát, kiểm định và đánh giá nghiêm ngặt.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc được cấp phép nhập khẩu một số sản phẩm thịt và trứng gia cầm sang thị trường Singapore (quốc gia nhập khẩu tới hơn 90% thực phẩm tiêu thụ và là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn thứ 2 thế giới) sẽ mang lại cú hích đối với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời cũng là bước đệm để sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam mở rộng chuỗi cung ứng tới các nước khác trên thế giới.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt hơn 533 triệu USD (tăng 6,5% so với năm 2023).