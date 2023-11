Thêm một tàu có liên quan đến Israel bị bắt giữ

Theo công ty tình báo Ambrey, những kẻ tấn công đã chiếm giữ chiếc tàu mang tên Central Park, do công ty quản lý tàu biển quốc tế Zodiac Maritime điều hành ở Vịnh Aden. Theo AP, công ty này cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là sự an toàn của 22 thủy thủ đoàn trên tàu. Tàu có thuyền trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ với các thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch như Nga, Việt Nam, Bulgaria, Ấn Độ, Gruzia và Philippines. Con tàu đang chở đầy axit photphoric.

Zodiac Maritime có trụ sở tại London là một phần của Tập đoàn Zodiac của tỷ phú Israel Eyal Ofer. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công. Biển Aden do các lực lượng liên minh với Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận và liên minh do Saudi dẫn đầu kiểm soát. Hai liên minh này cũng đang chiến đấu với lực lượng nổi dậy Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trong nhiều năm.

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đang tuần tra ở Trung Đông đã không cung cấp thêm thông tin vụ cướp tàu. Tuy nhiên theo Ambrey, có vẻ như Hải quân Mỹ đang can dự vào vụ việc và đã yêu cầu các tàu thuyền tránh xa khu vực này. Zodiac Maritime đã từng là mục tiêu trước đây trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa Iran và Israel. Vào năm 2021, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đánh giá là do Iran thực hiện đã giết chết 2 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu Mercer Street của Zodiac ngoài khơi bờ biển Oman.