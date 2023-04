Chiều 28-3, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có cuộc đón tiếp U19 Phú Yên trong khuôn khổ vòng loại bảng C Giải U19 Quốc gia 2023.

(GLO)- Chiều 28-3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập 8 vận động viên (VĐV) môn Đẩy gậy và 20 VĐV môn Kéo co để chuẩn bị tranh tài tại Giải Vô địch Đẩy gậy và Kéo co quốc gia năm 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên hạng 33 thế giới và thứ 5 tại Châu Á, theo bảng xếp hạng quý I/2023 do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

(GLO)- Sáng 26-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).

(GLO)- Chiều 24-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Chính trị nội bộ (10/5/1958-10/5/2023).