Tàu ngầm hạt nhân Mỹ áp sát Cuba

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết USS Helena, tàu ngầm lớp Los Angeles chạy bằng năng lượng hạt nhân, đã đến căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba hôm 13-6. Đây là một phần của chuyến thăm cảng theo lịch trình.

Theo tờ New York Post, SOUTHCOM cho biết: "Tàu ngầm tấn công nhanh USS Helena đang ở vịnh Guantanamo, Cuba. Đây là một phần của chuyến thăm cảng định kỳ khi nó đi qua khu vực địa lý do Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ chịu trách nhiệm trong khi thực hiện sứ mệnh an ninh hàng hải và quốc phòng toàn cầu".

Sự xuất hiện của tàu ngầm săn sát thủ thời Chiến tranh Lạnh diễn ra sau động thái Nga đưa tàu khu trục, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở dầu và tàu kéo cứu hộ vào Cuba một ngày trước đó để tiến hành tập trận quân sự ở Đại Tây Dương.

Điều khiến Mỹ quan tâm nhất là sự hiện diện của Kazan, tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớp Yasen, được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon (được cho là có khả năng di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh).

Các tên lửa có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn khoảng 1.000 km và được thiết kế để áp đảo hệ thống phòng không bằng tốc độ của chúng.

SOUTHCOM cho biết chuyến thăm của tàu USS Helena đã được lên kế hoạch từ trước, cho thấy nó không được điều động vì sự xuất hiện của hạm đội Nga.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết các tàu Nga đang được theo dõi chặt chẽ. USS Helena là tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles được hạ thủy năm 1986.

Theo Hội đồng Cơ sở Công nghiệp Tàu ngầm, tàu hạt nhân dài 109 m được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi MK48, có thể di chuyển với tốc độ gần 47 km/giờ.

Trái lại, Kazan là một trong những vũ khí mới nhất của hải quân Nga, được đưa vào biên chế vào năm 2021.

Theo quân đội Mỹ, tàu Kazan có chiều dài gần 140 m và có tốc độ tối đa khoảng 37 km/giờ.

Tàu ngầm lớp Yasen này có thể chở từ 64-85 thành viên thủy thủ đoàn, trong khi tàu lớp Los Angeles của Mỹ có thể chở 143 quân nhân trên tàu.

Các quan chức Mỹ và Cuba đều nói rằng mặc dù tàu ngầm này chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng nó không mang theo vũ khí hạt nhân. Tàu Kazan và nhóm hộ tống dự kiến ở lại khu vực cho đến hết mùa hè và có thể sẽ đến ở Venezuela sau đó.