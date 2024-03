Tặng 900 suất quà cho người nghèo, học sinh khó khăn huyện Chư Pưh và Kbang

* Sáng 1-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Pưh phối hợp với đoàn từ thiện tỉnh Tây Ninh do bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết làm trưởng đoàn cùng chính quyền địa phương xã Chư Don trao 200 suất quà (350.000 đồng/suất) cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của xã. Ngoài ra, đoàn còn tặng 300 suất quà là bánh trứng bông lan và bánh kẹo (50.000 đồng/suất) cho 300 học sinh, trẻ em của xã Chư Don. Tổng trị giá quà tặng là 85 triệu đồng do đoàn từ thiện tỉnh Tây Ninh vận động, tài trợ.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Hội Showbiz Gia Lai do ông Lê Đăng Minh đại diện (phường Đống Đa, TP. Pleiku) cùng xã Kông Lơng Khơng tổ chức chương trình “Mùa Xuân Yêu thương”, tặng 100 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của 3 làng: Pngăl, Mơ Tôn và làng Chư Pâu. Ngoài ra, Hội còn tặng 1 tấn quần áo đã qua sử dụng cho bà con của 3 làng trên. Tổng trị giá quà tặng là 20 triệu đồng do Hội Showbiz Gia Lai vận động, tài trợ.

* Trước đó (ngày 29-2), Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang cùng đã phối hợp với Hội Từ Thiện Từ Tâm Nauy-Thụy Điển do ông Thiện Minh đại diện (địa chỉ thị xã An Khê) và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Kết nối yêu thương”, tặng 200 suất quà (350.000 đồng/suất) cho 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của xã Krong và 50 học sinh nghèo, khó khăn của Trung tâm Giáo dục nghề nghệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 100 suất quà (trị giá 100.000 đồng/suất) gồm vở, bút viết và bánh kẹo… cho 100 em học sinh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong. Tổng trị giá quà tặng là 80 triệu đồng do Hội Từ Thiện Từ Tâm Nauy-Thụy Điển tài trợ.