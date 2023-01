Tâm hồn đô thị

Ngày 14-1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định liên quan đến tuyến quốc lộ qua tỉnh này bị hư hại nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

(GLO)- Để phục vụ việc mở rộng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, Điện lực Pleiku đã tích cực di dời lưới điện trung-hạ thế trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn điện, cung cấp điện ổn định cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cầu vượt đi bộ bắc ngang đường biển Nguyễn Tất Thành do Tổ hợp nghỉ dưỡng Đà Nẵng Mikazuki xây dựng sẽ phục vụ cộng đồng người dân TP Đà Nẵng và du khách.

(GLO)- Trong 2 ngày 4 và 5-1, Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 148 học viên là đội trưởng, đội phó của các đội dân phòng về Phòng cháy chữa cháy tại 74 thôn, làng trên địa bàn huyện.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã An Khê đến năm 2035.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

(GLO)- Chiều 30-12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Trường THPT Quang Trung (Thị xã An Khê) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.