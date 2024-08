Ngày 28-8, Đội Quản lý thị trường số 1-Cục Quản lý thị trường Kon Tum đã thi hành quyết định khám xét xe tải BKS 47H- 004.50. Đây là chiếc xe tải mà tài xế đã đến công an trình báo bị mất.

Vào khuya 26-8, ông Nguyễn Đức Thăng (27 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải trên lưu thông trên đường Quốc lộ 14 theo hướng Bắc vào Nam, khi đến khu vực cổng chào TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum thì bị lực lượng CSGT tỉnh Kon Tum dừng xe.

Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu ông Thăng xuất trình giấy tờ, lực lượng Quản lý thị trường yêu cầu khám xét hàng hóa trên xe. Lúc này, ông Thăng yêu cầu được xem quyết định khám phương tiện thì được đọc cho nghe, không được xem. Do đó, ông Thăng không đồng ý.

Sau khoảng 30 phút, các lực lượng chức năng đã tiến hành "niêm phong" xe bằng cách dán các tờ giấy có chữ ký của 3 lực lượng gồm quản lý thị trường-cảnh sát kinh tế - cảnh sát giao thông lên các vị trí xe tải.

Không đồng ý với việc này, ông Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, trú tại Đắk Lắk, cùng tài xế xe) đã xé một tờ giấy. Liền đó, ông Trường và ông Thăng bị lực lượng công an khống chế, gọi Cảnh sát 113 tới còng tay, đưa về trụ sở Công an phường Ngô Mây, TP Kon Tum xử lý.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27-8, Công an phường Ngô Mây thả ông Thăng và ông Trường ra về sau khi không phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Khi quay lại vị trí bị dừng xe để xử lý, ông Thăng và ông Trường không thấy chiếc xe tải BKS 47H- 004.50 do mình điều khiển đâu. Nghi ngờ xe bị mất, hai ông đã quay lại Công an phường Ngô Mây trình báo bị mất xe.

Sau khi thụ lý, Công an phường Ngô Mây xác định, hiện chiếc xe tải BKS 47H- 004.50 không bị mất mà đang được giữ tại địa chỉ số 33 đường Tạ Quang Bửu (phường Duy Tân, TP Kon Tum), do Đội Quản lý thị trường số 1 đưa về để làm việc. Do đó, công an đã hướng dẫn hai tài xế liên hệ với lực lượng quản lý thị trường để làm việc.

"Xe tải của chúng tôi bị tạm giữ mà chúng tôi không nhận được bất cứ một loại giấy tờ nào từ cơ quan chức năng nên nghi ngờ bị mất trộm"-ông Thăng nói.

Về lý do không cho lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa trên xe, ông Thăng nói là do thời điểm xử lý, đơn vị này không đưa cho mình xem bất cứ một giấy tờ gì liên quan. Trong khi đó, khi gỡ tờ giấy "niêm phong" ra thì lại bị áp chế, còng tay như tội phạm để dẫn giải về cơ quan công an.

Ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết Đội quản lý thị trường số 1 vẫn đang làm việc, chưa có báo cáo chính thức lên cấp trên.

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)