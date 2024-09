Chiều 14.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra hàng loạt cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16 - 19 độ vĩ bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh đang gây mưa rào và giông ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m. Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía tây của Nam bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.

Dự báo ngày và đêm 15.9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa và nam Biển Đông tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp 6, riêng khu vực nam Biển Đông gió có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9 biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 4m. Cấp độ rủi ro thiên tai do sóng to gió lớn ở cấp 2.

Dải hội tụ cũng gây mưa to ở nhiều khu vực, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.9 đến 15 giờ ngày 14.9 có nơi trên 100mm như: Thanh Mỹ (Nghệ An) 176,6mm, Cát Minh (Bình Định) 117,4mm, Sa Bình (Kon Tum) 117,8mm, Yaly (Gia Lai) 101,2mm… Từ chiều tối 14.9 đến chiều tối 16.9, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 120mm thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Tại Nam bộ, mực nước trên sông Đồng Nai đang lên, lúc 7 giờ ngày 14.9 tại Tà Lài (Đồng Nai) là 112,29m trên báo động 1 là 0,29m. Cảnh báo trong 24 - 48 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục dao động trên báo động 1. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối các khu vực trũng thấp tại các huyện như Tân Phú, Định Quán của tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận.

