Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI

Đổi mới hoạt động Công đoàn

Bà Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh-cho biết: Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028), LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn. Theo đó, mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động thiết thực hoặc có ít nhất 1 công trình, sản phẩm đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn. Các cấp Công đoàn đã triển khai kế hoạch đăng ký thi đua; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

Cuối tháng 6 vừa qua, LĐLĐ huyện Chư Sê tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023-2028). Ông Võ Công Hòa-Chủ tịch LĐLĐ huyện Chư Sê-cho biết: Ngay sau đó, Ban Chấp hành Công đoàn huyện đã triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn và đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều hoạt động của Công đoàn hướng về cơ sở, tập trung chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) gặp khó khăn trong cuộc sống, bị tai nạn lao động.

“Liên đoàn Lao động huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, duy trì hoạt động trang Facebook “Công đoàn huyện Chư Sê”, các nhóm Zalo Công đoàn huyện để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật, truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn. Vận động xây dựng Quỹ “Tương trợ đoàn viên”, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2023. Hàng năm, Quỹ “Tương trợ đoàn viên” huyện duy trì 70-100 triệu đồng để chủ động thăm hỏi, giải quyết trợ cấp ốm đau, hoạn nạn cho đoàn viên, người lao động. Sau Đại hội, LĐLĐ huyện đã vận động được 70 triệu đồng hỗ trợ anh Rơ Mah Bèng-đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Bờ Ngoong xây dựng nhà ở. Đây cũng là công trình chào mừng thành công Đại hội Công đoàn huyện và tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh”-ông Hòa nói.

Liên đoàn Lao động huyện Đức Cơ cũng tổ chức nhiều hoạt động để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Hồ Đình Kỳ, các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, CNVC-LĐ chủ động học tập, nắm bắt công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Phát huy sức sáng tạo, chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, giảm chi phí sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. “Một trong những giải pháp mà LĐLĐ huyện quan tâm đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Vừa qua, LĐLĐ huyện đã ký kết thỏa thuận tài trợ với BIDV Phố Núi. Theo bản thỏa thuận, BIDV Phố Núi hỗ trợ 50 triệu đồng cho 1 đoàn viên khó khăn về nhà ở để xây nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua đã góp phần động viên CNVC-LĐ toàn tỉnh phát huy năng động, sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”… Tính đến ngày 17-8-2023, toàn tỉnh đã có 5.959 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, công tác với giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Trước thềm Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và hướng về việc chăm lo thiết thực đời sống văn hóa, tinh thần, việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Vừa qua, LĐLĐ huyện Kông Chro tổ chức gắn biển công trình Quảng trường huyện. Công trình có diện tích khoảng 2.000 m2 với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng. Đây là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời, là địa điểm giao lưu, ôn lại truyền thống hình thành và phát triển của huyện. Công trình đưa vào hoạt động đem lại diện mạo khang trang cho khu vực trung tâm huyện.

Từ khi có quảng trường, vào mỗi buổi chiều, ông Hoàng Hữu Công (thị trấn Kông Chro) đều đến để đi bộ. Ông Công hồ hởi: “Ngoài có thêm một nơi để tập luyện thể dục thể thao, quảng trường cũng là nơi để người dân trong huyện tập trung về mỗi khi có các sự kiện quan trọng”.

Tháng 9 này, thầy và trò Trường THCS Đề Thám (thị xã An Khê) phấn khởi khi 12 phòng học được nghiệm thu và bàn giao. Đây là công trình được LĐLĐ thị xã An Khê đăng ký chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, được khởi công xây dựng từ tháng 8-2022 với diện tích hơn 674 m2, tổng kinh phí đầu tư 10,4 tỷ đồng. Thầy Nguyễn Quang Tuyến-Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám-cho biết: Nhiều năm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn để thực hiện tốt công tác dạy và học. Được sự quan tâm của thị xã An Khê, Công đoàn các cấp, giờ đây, nhà trường có chỗ dạy và học khang trang, hiện đại, đảm bảo duy trì chuẩn quốc gia cấp độ 1 và tiến tới cấp độ 2.

Tương tự, công trình nhà ăn tập thể của đoàn viên LĐLĐ huyện Ia Pa với diện tích gần 50 m2, có sức chứa hơn 30 người cũng vừa hoàn thành. Toàn bộ kinh phí xây dựng và sửa chữa do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đóng góp. Việc xây dựng công trình nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, người lao động của đơn vị yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để động viên các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua, từ đầu năm 2023 đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 14 bằng khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân; LĐLĐ tỉnh đã tặng 4 cờ thi đua, 141 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2022; UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh dẫn đầu Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022. Bên cạnh đó, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng 3 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong đó 1 cá nhân được chọn dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023 cho anh Nguyễn Tiến Phong-Đốc công ca sản xuất (Nhà máy Đường An Khê). Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen nhiệm kỳ 2018-2023 cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên Công đoàn tham gia. Mới đây, LĐLĐ tỉnh tổ chức Giải Bóng bàn truyền thống trong CNVC-LĐ lần thứ VI-2023; Hội thi tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông. Liên đoàn Lao động TP. Pleiku tổ chức Giải Cầu lông CNVC-LĐ lần thứ XVI-2023… Các hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe và tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên, người lao động.

“Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028) đã được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Tính từ đầu năm 2023 đến nay đã có 31 công trình, sản phẩm, phần việc đăng ký chào mừng Đại hội với tổng trị giá đầu tư 122,445 tỷ đồng. Mỗi công trình, phần việc đều thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, CNVC-LĐ trước thềm Đại hội; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam, phát huy trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh”-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định.