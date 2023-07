Sốc: Xả súng gần nơi đóng quân của ĐT nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 làm nhiều người thương vong

Lúc 07h22 (giờ địa phương), tức 02h22 giờ Việt Nam rạng sáng nay, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Auckland, nơi đóng quân của hầu hết các đội tuyển dự World Cup nữ 2023 ở New Zealand, trong đó có ĐT Việt Nam.

Một tay súng 24 tuổi - người đeo vòng tay giám sát điện tử - đã xông vào khu vực tòa nhà ở phía dưới Queen St và nổ súng. Hắn nhắm vào những người đang thi công ở công trường, sau đó là xông vào trong tòa nhà.

Cảnh sát New Zealand xác nhận rằng vào lúc 02h00 rạng sáng nay (giờ Việt Nam), 2 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tay súng cũng được xác nhận là đã chết tại hiện trường. Khi giới truyền thông đến nơi, có nhiều nạn nhân gục trong vũng máu. Xe cứu thương cho biết 6 người được xác nhận bị thương và 3 người bị thương nặng.

“Kẻ phạm tội đã di chuyển qua khu vực tòa nhà và tiếp tục xả súng. Khi lên đến các tầng trên của tòa nhà, hắn vào thang máy và nhân viên của chúng tôi đã cố gắng giao chiến với hắn”, một nhân chứng tại hiện trường cho biết. “Hắn ta tiếp tục xả súng nhưng đã chết một thời gian ngắn sau đó”.

Cảnh sát tại hiện trường

Vụ việc xảy ra gần khu vực FIFA dựng lên dành cho người hâm mộ xung quanh khu vực phố Queen và phố Quay của khu thương mại Auckland. Theo tìm hiểu, nơi này chỉ cách khách sạn Rydges của ĐT nữ Việt Nam đúng 1,4km, tương đương 10 phút di chuyển.

Lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt ở hiện trường. Họ cho biết vụ việc không phải là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Nhưng nó cũng đang khiến NHM lo lắng bởi diễn ra ngay trước thời điểm khai mạc World Cup. Lúc 14h00 hôm nay, tuyển nữ New Zealand sẽ đá trận khai mạc với Nữ Na Uy.

Thị trưởng Auckland Wayne Brown nói với kênh TVNZ: “Tình huống khủng khiếp này không thể xảy ra vào thời điểm tồi tệ hơn, khi thế giới đang hướng mắt đến chúng tôi. Thật khủng khiếp, đặc biệt là vì chúng tôi chưa bao giờ gặp sự cố như thế này trước đây. Tôi hiểu kẻ xả súng đã chết nhưng không ai hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Nó rất đáng sợ".