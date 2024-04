Sẵn sàng chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”

Tin liên quan Hơn 600 người tham gia chạy đồng hành “ Vì bình yên biên giới”

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện sôi động và đầy ý nghĩa này.

Đây là lần thứ 2 UBND huyện Ia Grai phối hợp với UBND TP. Pleiku và Câu lạc bộ Gia Lai Marathon tổ chức sự kiện này. Năm 2023, trong lần tổ chức đầu tiên, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực đối với phong trào chạy bộ của huyện Ia Grai nói riêng và cả tỉnh nói chung. Năm nay, chương trình có những đổi mới để hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn.

So với số lượng 500 vận động viên (VĐV) ở năm 2023, năm nay con số đã tăng lên với khoảng hơn 600 người. Năm 2023, các VĐV xuất phát từ Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), sau đó chạy dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo-Hùng Vương-Nguyễn Văn Cừ và tỉnh lộ 664, đến điểm cuối là nhà rông của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai với quãng đường khoảng 19 km. Còn năm nay, Ban tổ chức đã bổ sung sơ đồ đường chạy để các VĐV tham gia chạy cự ly bán marathon 21 km.

Ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Gia Lai Marathon: “Đây là sự kiện chạy không tính thành tích, không giới hạn lần tiếp sức nhưng vẫn có sức hút đặc biệt với những người đam mê chạy bộ, nhất là sau thành công của lần đầu tiên tổ chức. Năm nay, chúng tôi tiếp tục vận động các cá nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng với chương trình ủng hộ hàng trăm suất quà, hàng chục chiếc xe đạp cho trẻ em vùng biên giới. Hy vọng qua giải chạy, hình ảnh vùng đất yên bình, tươi đẹp và đầy sức sống sẽ in đậm trong lòng những người tham gia”.

Bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai-cho biết: “Các VĐV vẫn theo lộ trình từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đến trung tâm huyện Ia Grai và chạy thêm khoảng 2 km qua các tuyến đường trung tâm huyện trước khi cán đích ở nhà rông nhằm đạt cự ly 21 km. Đây là cự ly tiêu chuẩn của các giải chạy bộ chuyên nghiệp hiện đại. Vì vậy, năm nay, Ban tổ chức đưa nội dung này vào chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Đây là dịp để các VĐV trải nghiệm cung đường ở thị trấn Ia Kha và có sự tương tác với người dân địa phương, tạo sự lan tỏa lớn hơn”.

Một trong những điểm mới của chương trình chạy năm nay là đoạn đường dài nhất nằm trên tỉnh lộ 664 đã được trải nhựa phẳng lì. Năm 2023, đoạn đường này trong quá trình thi công nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đường chạy cũng như việc đảm bảo an toàn cho sự kiện, bởi các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến khá lớn.

Anh Nguyễn Tấn Dũng (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) hồ hởi: “Năm trước, tỉnh lộ 664 đang làm nên khá hẹp và nhiều sỏi đá. Năm nay, đường đã hoàn thành, chúng tôi rất vui mừng, nhất là khi được chạy bộ ở cung đường đẹp như vậy. Chúng tôi đang rất háo hức tham gia sự kiện này”.

Cũng theo bà Loan, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Pleiku để tổ chức khai mạc tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và bế mạc tại nhà rông của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai. Công an huyện Ia Grai và Công an TP. Pleiku cũng đã bố trí lực lượng đảm bảo an toàn dọc đường chạy, phân luồng giao thông để không gây ùn tắc, cản trở các VĐV, lập các chốt chặn ở những nút giao…

“Không chỉ đảm bảo an toàn, chúng tôi cũng còn phối hợp với các xã, thị trấn bố trí lực lượng tình nguyện viên tiếp nước, thực phẩm cho các VĐV. Đội Quản lý trật tự đô thị môi trường của huyện đã tổ chức dọn vệ sinh đường chạy, quét lá và cành cây khô, thu dọn rác, đá dăm… Người dân trong huyện háo hức chào đón hàng trăm VĐV tham gia chương trình”-bà Loan chia sẻ.