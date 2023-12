(GLO)- Chiều 4-12, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ra mắt và phát hành sách “Lịch sử Công an TP.Pleiku” giai đoạn 1965-2020.

Sau hơn 3 năm thực hiện sưu tầm, nghiên cứu tư liệu và tổng hợp ý kiến đóng góp của lãnh đạo Công an tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, đến nay cuốn sách “Lịch sử Công an TP. Pleiku” giai đoạn 1965-2020 đã chính thức ra mắt. Cuốn sách do Nhà xuất bản Công an nhân dân in ấn, dày 344 trang. Nội dung chính của cuốn sách là tái hiện sinh động những chiến công, hy sinh thầm lặng và niềm vinh dự, tự hào về phẩm chất cách mạng tốt đẹp và những truyềng thống vẻ vang của lực lượng Công an TP. Pleiku.

Cuốn sách gồm 6 chương: Chương I: Khái quát về TP. Pleiku. Chương II: Phong trào cách mạng của Nhân dân Pleiku trước khi thành lập Ban An ninh khu 9 (1945-1965). Chương III: Ban An ninh khu 9 thành lập; phối hợp tham gia đấu tranh chống các chiến lượng chiến tranh của Mỹ Ngụy (1965-1975). Chương IV: Công an thị xã tích cực tham gia ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã Pleiku (1975-1985). Chương V: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Công an thị xã-nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng và phát triển thị xã Pleiku (1986-1999). Chương VI: Lực lượng Công an thành phố, nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Pleiku phát triển toàn diện (2000-2020).

Ngoài 6 chương chính, cuốn sách còn có các hình ảnh tư liệu giới thiệu về địa danh nổi bật của TP. Pleiku, bằng công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ… Đồng thời, cuốn lịch sử rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, truyền thống của đơn vị Công an TP. Pleiku, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho địa phương.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 21 cá nhân có thành tích trong công tác nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Công an TP. Pleiku” giai đoạn 1965-2020. Đồng thời, Ban tổ chức buổi lễ đã trao tặng cuốn lịch sử cho các đại biểu tham dự.