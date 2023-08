(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp cùng Công an huyện Ia Grai điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

(GLO)- Công an huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) đang bắt giữ Lê Thanh Hưng (SN 1994; ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi giả danh công an nhằm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.