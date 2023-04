Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Samsung phát triển bền vững

Ngày 20-4, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên.

Cùng dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,… Về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; ông Trịnh Việt Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên;… Về phía Tập đoàn Samsung Electronics Hàn Quốc có ông Lee Byeong Kuk, Tổng giám đốc trung tâm sản xuất toàn cầu; ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam; ông Park Sung Ho, Tổng giám đốc Samsung Electronics Việt Nam-Thái Nguyên,…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ: "Hôm nay, trong không khí cả nước nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chúng ta rất vui mừng dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu quá trình 10 năm xây dựng và phát triển của Công ty điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên nói riêng và Tập đoàn Samsung nói chung tại Việt Nam, là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc".

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trân trọng gửi tới Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên, cùng toàn thể các đại biểu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: Hình mẫu thành công dựa trên sự chân thành, tin cậy

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết: Việt Nam và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), thống nhất nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trải qua hơn 3 thập kỷ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau và hình mẫu thành công dựa trên sự chân thành, tin cậy về chính trị; sự năng động, linh hoạt, bền vững trong hợp tác kinh tế và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, tin cậy chính trị và hiểu biết giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột quan trọng, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đã đầu tư thành công, hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất và cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 20 tỷ USD.

Hoạt động hiệu quả của Samsung thời gian qua đã đóng góp quan trọng cho Việt Nam về phát triển ngành công nghiệp điện tử, quan hệ thương mại, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nội địa, xây dựng chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành điện tử và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Trong thời gian đại dịch COVID-19, Tập đoàn Samsung đã vừa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, vừa duy trì không để gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, không chỉ trong cuộc chiến phòng chống, dịch COVID-19 mà còn trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đến nay, số vốn đầu tư của Samsung cho các dự án tại Thái Nguyên đạt khoảng 7,5 tỷ USD, chiếm gần 73% tổng số vốn đầu tư FDI toàn tỉnh.

Đồng hành cùng với các dự án của Samsung tại Thái Nguyên còn có nhiều dự án từ hệ sinh thái các công ty trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa phương trong vùng.

Samsung "made in Vietnam": Đơn vị sản xuất thiết bị điện thoại di động hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong năm 2022, Thái Nguyên đạt mức tăng trưởng 8,59%, vượt kế hoạch đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước (8,02%); đồng thời, đứng thứ 4 toàn quốc về giá trị xuất khẩu, đạt trên 32 tỷ USD (tăng 10,4% so với năm 2021); đứng thứ 4 về giá trị sản xuất công nghiệp, đạt trên 932 nghìn tỷ đồng (tăng 10,8% so với năm 2021). Trong đó, không thể không nhắc đến sự đóng góp quan trọng của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Kể từ thời điểm được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư vào tháng 3-2013, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên đã khẩn trương xây dựng và chỉ mất 1 năm để đưa nhà máy đi vào hoạt động, qua đó thể hiện rõ về hiệu quả lao động rất cao và tính chuyên nghiệp của đội ngũ lãnh đạo, nhân viên Samsung.

Trong suốt chặng đường 10 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty luôn là đơn vị sản xuất các thiết bị điện thoại di động hàng đầu thế giới mang thương hiệu Samsung được sản xuất tại Việt Nam - Samsung "made in Vietnam". Đồng thời cũng là đơn vị có doanh thu và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong Tập đoàn Samsung tại Việt Nam: Năm 2022, công ty có doanh thu đạt 28,3 tỷ USD (chiếm 38,3%), kim ngạch xuất khẩu đạt 27,3 tỷ USD (chiếm 42,1%).

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn bởi COVID-19, công ty đã nỗ lực vượt qua các khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất, giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Những thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh đó đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp quan trọng của công ty, Chủ tịch nước đã quyết định trao Huân chương Lao động hạng Ba cho công ty.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả rất đáng tự hào của Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng sâu sắc, mạnh mẽ và toàn diện.

Xây dựng Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", luôn đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác liên quan, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế, trong nước đánh giá cao.

Việc Tập đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên cho thấy Việt Nam luôn là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng.

Với chặng đường 10 năm bền bỉ và nỗ lực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Tập đoàn Samsung đã thể hiện quyết tâm xây dựng Việt Nam trở thành cứ điểm toàn cầu với chiến lược đầu tư nghiêm túc, lâu dài và hiệu quả, trong đó có việc xây dựng, đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lớn ở Đông Nam Á tại Hà Nội.

Để Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên nói riêng và Tập đoàn Samsung nói chung tiếp tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững của Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gợi mở một số định hướng phát triển trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh; coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng, mang tính chiến lược toàn cầu, phát triển toàn diện hơn nữa cả về sản xuất, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chủ lực ra các thị trường thế giới.

Sớm hiện thực hóa kế hoạch nâng tầm vị thế Việt Nam

Thứ hai, Tập đoàn sớm hiện thực hóa kế hoạch nâng tầm vị thế của Việt Nam, vừa giữ vững vai trò là cứ điểm sản xuất, vừa trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu; phấn đấu để trở thành trung tâm nuôi dưỡng nhân tài ưu tú của Việt Nam và là nơi nghiên cứu, phát minh, phát triển và ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới.

Thứ ba, Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm sản xuất thử các sản phẩm lưới bóng chíp bán dẫn, phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất đại trà từ tháng 7/2023 tại nhà máy Samsung tại Thái Nguyên. Đây sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp cho mục tiêu khép kín "chuỗi sản xuất" trong lĩnh vực điện, điện tử của Tập đoàn tại Việt Nam.

Thứ tư, Tập đoàn có chiến lược, kế hoạch, biện pháp cụ thể tăng cường kết nối, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam.

Thứ năm, đối với Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn công ty tiếp tục phát triển, đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật hiện đại trong sản xuất kinh doanh; luôn giữ vững vị trí là đơn vị có doanh thu và xuất khẩu lớn nhất trong hệ sinh thái Samsung tại Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị công ty quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Samsung phát triển bền vững

Nhân sự kiện quan trọng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Samsung đầu tư kinh doanh hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam. Vấn đề nào còn khó khăn, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định kịp thời.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết: Chính phủ Việt Nam ghi nhận những đề xuất của Tập đoàn Samsung về chính sách thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 theo khung khổ chung của OECD và đã giao các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền sớm có các giải pháp, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới nhằm duy trì sức cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư trên cơ sở phù hợp với cam kết quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục cùng đồng hành, lắng nghe, đối thoại, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp phù hợp với tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Samsung đầu tư kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Trong bối cảnh tình hình mới đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia, dân tộc cũng như từng đối tác, doanh nghiệp tham gia sân chơi toàn cầu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn và tin tưởng rằng, Công ty Điện tử Samsung Thái Nguyên cùng với hệ sinh thái của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và tinh thần nỗ lực luôn vượt qua khó khăn và thử thách đã được hun đúc trong suốt 53 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Samsung để tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò góp phần là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 quốc gia dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc, hướng đến củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới".

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc Tập đoàn Samsung, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển và thành công, đạt được những mục tiêu mới, thành tựu mới.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao tặng Cờ Thi đua của tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên.

Ngôi nhà chung của hơn 100.000 lao động; từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định: Chính nhờ có sự hỗ trợ tuyệt vời của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên, Samsung Thái Nguyên (SEVT) mới có được ngày hôm nay.

Mười năm trước trong quá trình tìm kiếm lối rẽ cho sản xuất điện thoại, Tập đoàn đã chọn Thái Nguyên để "lập nghiệp". Chỉ mất 1 năm để xây dựng và đi vào hoạt động, đến nay đã trở thành cứ điểm sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới, đạt nhiều kết quả "không tưởng", tạo ra nhiều "kiệt tác công nghệ" mang tầm thế giới.

Thành công của Samsung chính là thành công của Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam đã nhiều lần nói như vậy và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong chặng đường sắp tới để trở thành "doanh nghiệp quốc dân", nhận được nhiều yêu mến của nhân dân Việt Nam, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhấn mạnh.

Năm 2013, công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) chính thức nhận giấy phép đầu tư tại Thái Nguyên với số vốn ban đầu là 2 tỷ USD. Chỉ sau 1 năm, công ty SEVT đã tăng vốn thêm 3 tỷ USD và đạt mức 5 tỷ USD tổng vốn đầu tư. Liên tục sau đó, Samsung đầu tư dự án mới và tăng cường mở rộng tại Thái Nguyên. Cho đến thời điểm hiện tại, số vốn đầu tư của Samsung đạt trên 7,5 tỷ USD tại Thái Nguyên.

Sự hiện diện của công ty SEVT đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ tới kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên khi kéo theo nhiều nhà đầu tư nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, qua đó, cùng nhau đem lại những đóng góp tích cực đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu.

Bên cạnh đó, công ty SEVT cũng trực tiếp tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn người dân tỉnh Thái Nguyên cũng như các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Đáng chú ý, trong số này có một tỉ lệ không nhỏ là người lao động thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số tại các địa phương khó khăn, vùng sâu vùng xa đã có điều kiện thoát nghèo, có thu nhập khá và ổn định.

Cùng với hành trình 10 năm của SEVT, năm 2023 cũng là cột mốc đánh dấu 15 năm Samsung thực hiện kế hoạch đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên Samsung Electronics Việt Nam (SEV) được chính thức khởi công tại Bắc Ninh vào năm 2008.

Với triết lý "con người là số một", giá trị cốt lõi của tập đoàn, sau 15 năm, từ 500 nhân viên vào năm 2008, hiện nay Samsung Việt Nam đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 100.000 nhân viên tìm đến để lập nghiệp lâu dài.

Bên cạnh đó, Samsung cũng đang từng bước đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần không nhỏ phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam. Hiện tại, số lượng nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2 của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung tăng gấp 10 lần, từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014 lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022.