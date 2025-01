Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Nhin

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nay Kiên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư tổ chức cơ sở Đảng các xã thị trấn trên địa bàn huyện và 103 đại biểu đại diện cho 239 đảng viên toàn của Đảng bộ xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) dự Đại hội Đảng bộ xã Ia Nhin. Ảnh: Bùi Đại

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ia Nhin đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và vượt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật như cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng/năm, đạt 103% nghị quyết; tổng thu ngân sách hàng năm đạt 100%; giảm 22 hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 42 đảng viên mới, đạt 120% Nghị quyết; hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn đạt 87,5%; hoạt động của chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới. Ảnh: Bùi Đai

Tại Đại hội, các đại biểu tham luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ qua; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nay Kiên-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần khắc phục một số hạn chế tồn tại, để lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra, nhanh chóng xây dựng, ban hành Chương trình hành động, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và sớm ban hành chương trình làm việc toàn khoá XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Đại hội biểu quyết nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Bùi Đại

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Võ Hoàng Đan Thanh được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng bộ xã Ia Nhin khoá XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu gồm 15 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chư Păh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.