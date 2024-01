(GLO)- Từ năm 2020 đến 2023, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.