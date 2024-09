Nông dân Đak Pơ chung tay bảo vệ an ninh trật tự

Năm 2020, mô hình Chi hội Nông dân tự quản về ANTT làng Kuk Kôn (xã An Thành) được thành lập với 35 thành viên. Ông Đinh Gởi-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân làng Kuk Kôn, Chủ nhiệm mô hình-chia sẻ: Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng xấu thường lợi dụng sự nhẹ dạ của một số người dân để tuyên truyền xuyên tạc về chính sách dân tộc, tôn giáo.

“Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi thành lập mô hình này với thành viên nòng cốt là hội viên nông dân làng Kuk Kôn; định kỳ sinh hoạt 1 lần/quý. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân.

Ngoài ra, khi phát hiện có đối tượng xâm nhập địa bàn truyền đạo trái phép, tuyên truyền chống phá hay có biểu hiện nghi ngờ trộm cắp tài sản, chúng tôi sẽ báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để có hướng giải quyết kịp thời. Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững”-ông Gởi cho hay.

Tại thôn An Sơn (xã Cư An), Chi hội Nông dân tự quản về ANTT cũng đang phát huy hiệu quả. Từ khi được thành lập (năm 2020) đến nay, các thành viên đã tham gia hòa giải thành công 10 vụ việc. Cùng với đó, Chi hội Nông dân tự quản về ANTT thôn An Sơn còn phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật đến người dân.

“Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý, Chi hội Nông dân tự quản về ANTT thôn phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 12 buổi tuyên truyền pháp luật với 340 lượt người tham gia. Chi hội còn vận động 147 hộ gia đình hội viên thực hiện cam kết “Gia đình hội viên nông dân không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Mô hình đã cung cấp được những tin có giá trị cho lực lượng Công an xã để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giáo dục, răn đe những cá nhân thường xuyên có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật”-ông Nguyễn Hùng Sơn-Chủ nhiệm mô hình Chi hội Nông dân tự quản về ANTT thôn An Sơn-thông tin.

Theo thống kê của Hội Nông dân huyện Đak Pơ, trên địa bàn hiện có 8 mô hình Chi hội Nông dân tự quản về ANTT. Khi tham gia mô hình, các thành viên đều ký cam kết không vi phạm pháp luật và vận động người thân trong gia đình, dòng họ cũng như người dân trên địa bàn gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng-chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Trao đổi với P.V, ông Lê Thành Công-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Pơ-khẳng định: Mô hình Chi hội Nông dân tự quản về ANTT góp phần nâng cao ý thức tự quản, tự phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ở cơ sở. Tới đây, Hội Nông dân huyện sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, Công an huyện tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho các thành viên.

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình. Hội cũng sẽ giao chỉ tiêu thành lập 2 mô hình Chi hội Nông dân tự quản về ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Mặt khác, sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân có cách làm hay, hiệu quả và nhân rộng mô hình.