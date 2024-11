Nơm nớp qua cầu treo Biển Hồ

(GLO)- Nhiều người dân hàng ngày đi qua cầu treo nối thôn 4 (xã Biển Hồ) và tổ 9 phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cảm thấy bất an vì nhiều ốc vít lỏng lẻo, thậm chí có vài điểm nối thành cầu mất luôn cả ốc vít khiến cầu rung lắc rất mạnh mỗi khi có phương tiện đi qua.

Cầu treo Biển Hồ có mật độ xe qua lại khá lớn. Ảnh: MINH CHÂU

Cầu treo Biển Hồ có chiều dài hơn 20m, rộng 2,2m, tải trọng không vượt quá 1,5 tấn. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của người dân địa phương. Nhiều du khách cũng thường xuyên đến đây để chụp ảnh checkin vì cầu nối giữa các thắng cảnh nổi bật của tỉnh như Biển Hồ, đập thủy lợi, đường vào hàng thông trăm tuổi và chùa cổ Bửu Minh. Mật độ xe cộ của người dân đi qua hàng ngày khá lớn, nhất là đang mùa thu hoạch cà phê, xe vận chuyển nông sản qua cầu tấp nập.

Cầu treo Biển Hồ được xây dựng từ hàng chục năm, trải qua vài lần sửa chữa. 2 đầu cầu đều có biển cảnh báo chú ý cầu yếu bằng 2 thứ tiếng Kinh-Jrai ghi rõ tổng trọng tải xe và hàng hóa, đoàn người, súc vật khi qua cầu không vượt quá 1,5 tấn. Tuy nhiên, do nhiều ốc vít nối các lan can thành cầu lỏng lẻo, thậm chí có mối nối không còn ốc vít khiến cầu treo rung lắc rất mạnh mỗi khi có phương tiện đi qua, dù chỉ là một chiếc xe máy. Nhiều người dân mỗi khi qua đây cảm thấy rất lo lắng, bất an.

Nhiều ốc vít nối lan can thành cầu bị mất hoặc lỏng lẻo gây bất an cho người dân. Thực hiện: MINH CHÂU

Chị Trịnh Thị Lệ Thủy (thôn 4, xã Biển Hồ) cho biết: “Ngày nào tôi cũng chở con qua cầu đi học. Mỗi khi qua đây, bé thường bấu chặt lấy mẹ vì sợ. Một vài xe máy đi qua cầu đã rung rồi, nhiều hơn là cầu rung lắc, kêu rầm rầm khiến người lớn như tôi còn thấy sợ”. Còn em Phan Nhật Minh (phường Yên Thế) cho biết: “Tôi là người dân thường xuyên đi qua cầu. Khoảng thời gian gần đây thấy những con ốc nối các thành cầu rất xộc xệch. Tôi cảm thấy mất an toàn khi qua cầu. Tôi rất mong cơ quan chức năng kiểm tra, xiết lại các con ốc bị lỏng để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân”.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo TP. Pleiku cho biết sẽ sớm chuyển video, hình ảnh phóng viên cung cấp cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cầu treo để xử lý sớm nhất vấn đề trên.