Nỗ lực bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum

Vào khoảng tháng 3/2024, trên mạng xuất hiện một fanpage có tên “Trung Tâm Giống Cây Trồng Tỉnh Kon Tum” đăng tải thông tin bán cây giống sâm Ngọc Linh với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Do có nhu cầu trồng sâm và thấy giá rẻ nên một người dân ở thành phố Kon Tum đã đặt mua 150 cây giống với giá 35.000 đồng/cây trên fanpage này.

Nhưng nạn nhân nhận được đơn hàng đều là giống sâm Ngọc Linh giả, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, (Công an tỉnh) và Công an thành phố Kon Tum đã phối hợp bắt giữ được đối tượng lừa đảo tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng Lưu Văn Chung (28 tuổi) đã khai nhận tại cơ quan công an: “Em tìm hiểu trên mạng xã hội thấy thị trường giống cây sâm Ngọc Linh có nhu cầu mua cao nên nảy sinh ý định tạo một trang fanpage đăng bán cây cho những người có nhu cầu. Cuối tháng 4, có anh Hoàng Sa đặt mua 150 cây, do không có cây nên đặt của chị Hồng trên mạng cây sâm có nguồn gốc từ Trung Quốc để gửi, trong đó em có đảm bảo rằng đó là cây Sâm Ngọc Linh 100%”.

Đây là một vụ án điển hình thể hiện sự phối hợp có hiệu quả giữa Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Kon Tum, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Chia sẻ thêm về vụ án này, Trung tá Đào Nguyễn Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Kon Tum cho biết: Vụ việc này được trao đổi trên không gian mạng, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản facebook, trong đó che giấu địa chỉ, nơi ở. Đồng thời đối tượng này ở vùng phía Bắc nên công tác xác minh, truy xét và truy tìm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng lực lượng Công an đã quyết tâm làm rõ được đối tượng, củng cố tài liệu chứng cứ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hình sự đối tượng, từ đó răn đe đối với những đối tượng khác có hành vi tương tự, để bảo vệ được người tiêu dùng, bảo vệ được thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Vừa qua, tại huyện Tu Mơ Rông, Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, các phòng, ban của huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức tiêu hủy số cây sâm Ngọc Linh giả trong vụ án trên. Đồng thời, tổ chức giới thiệu, chia sẻ một số kiến thức cơ bản để người dân có thể nhận biết các loại sâm trên thị trường hiện nay.

Anh A Ku - một người trồng sâm ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông mong muốn, trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục xử lý thật nghiêm những đối tượng mua bán sâm giả để bảo vệ những người trồng sâm chân chính, bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.

“Trong thời gian tới, huyện Tu Mơ Rông sẽ phối hợp với lực lượng công an và quản lý thị trường tiếp tục đấu tranh quyết liệt với nạn buôn bán sâm giả, đặc biệt là các loại sâm giống. Đồng thời, mong muốn các bộ, ban, ngành Trung ương tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp đấu tranh mạnh hơn nữa đối với việc buôn bán sâm trên mạng xã hội. Hiện nay, việc buôn bán lợi dụng sâm Ngọc Linh rất lớn, do người tiêu dùng rất khó phân biệt được sâm Ngọc Linh chính hiệu và các loại sâm khác” - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh chia sẻ.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, đặc biệt là trên không gian mạng để xác định các hoạt động giao dịch, mua bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh giả, quyết tâm bảo vệ sản phẩm, thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum.