Những công dân chào đời lúc 0 giờ ngày 1.1.2024 tại TP.HCM

Đêm 31.12, trong khi dòng người tại TP.HCM đổ ra đường nô nức đến những điểm vui chơi đếm ngược đến 0 giờ chào đón năm mới 2024 thì nhiều ông bố, bà mẹ cũng đếm ngược chờ thời khắc thiên thần nhỏ của mình chào đời.

Đúng 0 giờ ngày 1.1.2024, con gái của sản phụ Lê Thị Tuyết (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ. Đây cũng là bé gái duy nhất trong 6 trường hợp sinh vào thời khắc giao thừa.

Ngắm nhìn khuôn mặt bụ bẫm của con, chồng chị Tuyết hạnh phúc chia sẻ, không một từ nào có thể diễn tả niềm vui bất ngờ khi con gái được sinh ra đúng thời khắc đặc biệt này. Anh dự định đặt tên cho công chúa nhỏ mới chào đời là Linh Đan.

Lúc 0 giờ 2 phút, 0 giờ 3 phút, các y bác sĩ lại đỡ đẻ thành công cho 2 trường hợp khác là 2 bé trai chào đời bằng phương pháp sinh thường.

Luôn nắm chặt tay vợ và khích lệ bên cạnh, anh Trịnh Đình Linh (ngụ Bình Dương) thở phào nhẹ nhõm khi con trai của mình cất tiếng khóc đầu tiên. Anh Linh cho hay, hạnh phúc lớn nhất là của một người chồng là khi vợ sinh ra mẹ tròn con vuông, đặc biệt hơn nữa khi con được sinh ra đúng vào thời khắc đẹp nhất.

Đây là đứa con thứ hai của vợ chồng anh Linh, anh sẽ đặt tên cho bé là Trịnh Đình Nguyên Khôi với hy vọng con sẽ khôi ngô, tuấn tú và thông minh.

Mẹ và bé được da kề da ngay sau khi sinh, theo các hộ sinh, việc này sẽ giúp gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng và còn giúp ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường khả năng miễn dịch cho bé ngay khi chào đời.

Chỉ trong vòng 5 phút ngày đầu năm mới, Bệnh viện Từ Dũ đã đỡ đẻ thành công cho 6 công dân nhí. Trong đó, có 3 ca sinh bằng phương pháp thường và 3 ca bằng phương pháp mổ.

Trong khi đó, vào khoảnh khắc 0 giờ của ngày đầu năm 2024, tại Bệnh viện Hùng Vương cũng đón chào 6 thiên thần nhỏ, trong đó có 5 bé gái và 1 bé trai. Đặc biệt, trong số này có đôi song sinh 1 trai và 1 gái.

Cũng vào thời khắc này, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương đều đã có những phần quà chúc mừng gửi tặng các gia đình có trẻ chào đời.

Bác sĩ CK.2 Trịnh Ngọc Bích, Bệnh viện Từ Dũ, là trưởng ê kíp trực đêm giao thừa không giấu được cảm xúc khi chứng kiến hạnh phúc những gia đình đón thêm những công dân nhỏ mới chào đời lúc 0 giờ.

Bác sĩ Bích chia sẻ, sứ mệnh của bác sĩ là làm việc tại bệnh viện, nơi khởi đầu của những em bé thật xinh và dễ thương. Bác sĩ mong rằng những "mầm non mới" sẽ được lớn lên hạnh phúc, thông minh học giỏi để sau này có thể dựng xây đất nước.

Bác sĩ CK.2 Bùi Thị Hồng Nhu, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Từ Dũ cũng vui mừng chia sẻ niềm hạnh phúc chung với những gia đình. Theo bác sĩ Nhu, sinh con khoảnh khắc 0 giờ ngày đầu năm là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của người mẹ, của người cha và của những đứa trẻ được sinh ra.

Theo thống kê, Bệnh viện Từ Dũ đã có sự vượt bậc so với những năm sau đại dịch Covid-19, tỷ lệ sinh đã tăng lên 30% so với các năm trước. Đặc biệt, trong năm qua, Bệnh viện Từ Dũ đã có những bước tiến vượt bậc về y tế chuyên sâu như can thiệp bào thai cũng như giúp những em bé có bệnh lý bẩm sinh được chẩn đoán can thiệp và điều trị sớm nhất...