Nhiều tiết mục độc đáo tại Liên hoan Ảo thuật Toàn quốc lần thứ IV

Được xem là 'cuộc chơi' đa sắc màu với nhiều lăng kính cùng phản chiếu một đề tài quen thuộc, The Nude 2 của 10 họa sĩ khai mạc sáng nay 28.10 tại TP.HCM đầy ắp những cung bậc thăng hoa. 'Mỗi người một vẻ', chưa biết có 'mười phân vẹn mười không' nhưng rất bất ngờ và thú vị đến người xem.

(GLO)- Với sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI), ai cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác lý thú do công cụ này mang lại như hoàn thiện một bức tranh, viết một bài luận, thậm chí là làm một bài thơ chỉ trong vài chục giây. Giá trị mà AI mang lại là điều không thể chối cãi, song bên cạnh đó nhiều thách thức cũng đang được nhận diện.

Tập thơ mang tên “A Child’s Garden of Verses” của tác giả Robert Louis Stevenson ra mắt cách đây gần 140 năm, nay được Crabit Kidbooks chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam với cái tên “Vườn thơ của một đứa trẻ”.

(GLO)- Ban giám khảo cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu bình yên” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức đã chấm các tác phẩm dự thi vòng chung khảo cấp tỉnh vào ngày 16-10.

10 nghệ sĩ trong dàn nhạc C ASEAN Consonant với các loại nhạc cụ truyền thống của các nước ASEAN sẽ cùng hòa tấu chung trong đêm nhạc mang tên 'Tình hữu nghị xuyên biên giới' do C ASEAN tổ chức, vào tối 15/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.