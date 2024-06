Nhiều người sập bẫy 'ông trùm' chuyên bán gỗ quý trên mạng xã hội

Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Tân Châu lấy lời khai đối tượng Ngô Trung Quang (28 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Quang lập nhiều tài khoản facebook với các tên như: Samu Lào, Mộc Tây Bắc, Lý Mỹ Nghệ, Phú Quý Nu, rồi truy cập mạng Internet tải hình ảnh về các loại sản phẩm gỗ quý (tượng gỗ phong thủy, bàn gỗ, tủ gỗ, bình gỗ,... ) có giá trị cao, đăng lên các tài khoản do cá nhân tạo ra để rao bán.

Người mua có nhu cầu thì liên lạc qua ứng dụng messenger để trao đổi. Sau khi 2 bên thỏa thuận thống nhất mua, bán hàng thì Quang cung cấp số tài khoản ngân hàng yêu cầu người mua chuyển tiền từ 500.000 đồng đến 20.000.000 đồng và hẹn trong thời gian từ 2 đến 4 ngày sẽ giao hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Quang liền chặn liên lạc với nạn nhân. Một số người bị lừa đã trình báo với Công an tỉnh Tây Ninh.

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an huyện Tân Châu (Công an tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Quang đang ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nên bắt giữ để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận hành vi của mình và cho biết với thủ đoạn trên, Quang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của rất nhiều người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các tỉnh, thành phố khác với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.