Cảnh báo giả mạo giải chạy “Vì bệnh nhi ung thư 2025” để trục lợi

(GLO)- Phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có Công văn gửi Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.