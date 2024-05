Người phụ nữ để quên vali chứa nhiều vàng, bạc, kim cương tại sân bay

Anh Trần Văn Tiền, nhân viên An ninh cơ động Nội Bài, trong ca trực đã phát hiện có chiếc vali để tại khu vực mình phụ trách. Quan sát khoảng 5 phút không thấy ai nhận, anh hỏi những người đứng gần, sau đó anh báo cho bộ phận trực camera an ninh. Hình ảnh qua camera báo lại là chủ nhân đã lên xe và rời khỏi nhà ga. Anh Tiền nhanh chóng báo cho đồng đội để kiểm tra an ninh đối với hành lý bỏ quên theo quy định.

Sau khi kiểm tra, chiếc vali có chứa laptop, iPad, 2 chiếc đồng hồ, tiền mặt, thẻ ngân hàng có tên L.C.T. và rất nhiều trang sức kèm giấy tờ mua bán với tổng số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng. Anh Tiền đã gọi theo số điện thoại có trong chiếc vali.

Tại thời điểm anh gọi, người nghe điện thoại, chị L.C.T. không tin là mình quên vali, xin chờ dừng xe kiểm tra. Lúc đó, chị T. đã về gần đến TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chị T. kể: "Kiểm tra cốp xe, tôi mới phát hiện chiếc vali xách tay, vật bất ly thân của tôi, không có trong cốp, tôi run lắm, tôi gọi lại cho anh an ninh…".

Chị chia sẻ thêm về lý do vì sao có thể bỏ quên chiếc vali quan trọng như vậy: "Con trai tôi phải sử dụng xe lăn nên lên xuống xe phải có người hỗ trợ. Lúc lên xe rời sân bay, do mải hỗ trợ con nên tôi cứ đinh ninh là chú lái xe đã chất hành lý lên đủ rồi".

"Từ lúc anh Tiền gọi điện, tôi sốt hết cả ruột nhưng vẫn phải đưa con về nhà, hỗ trợ con xong thì tôi mới trở lại sân bay"- chị T kể. Chị nói thêm là bình thường chị ít nghe số điện thoại lạ. "Nay nhìn số máy của anh Tiền tôi lại nghe. May quá"- chị T. nói.

"Thật yên tâm khi về đến Nội Bài. Tôi muốn một lần nữa được gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đến anh Tiền và anh em An ninh hàng không Nội Bài. Suýt chút nữa thì tôi mất bao nhiêu là tài sản, giấy tờ, dữ liệu quý giá rồi"- chị T. xúc động.

Chị L.C.T. cùng con trai là hành khách đi trên chuyến bay KE0164 từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam vào lúc 15 giờ ngày 9-5.