Hai đoàn viên cứu người đuối nước được tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Từng được giúp đỡ lúc hoạn nạn, đến khi mạnh khỏe, ông Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang) thành lập đội vá xe miễn phí, giúp người gặp nạn trong đêm… để trả ơn đời.

(GLO)- Hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” (14-4), c ác câu lạc bộ, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng, với mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.