Chuyện tử tế: Tình nguyện giúp người gặp nạn trong đêm

Từng được giúp đỡ lúc hoạn nạn, đến khi mạnh khỏe, ông Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi, ngụ xã Tân An, TX.Tân Châu, An Giang) thành lập đội vá xe miễn phí, giúp người gặp nạn trong đêm… để trả ơn đời.

Hơn 3 năm qua, đường dây nóng 0967844408 trở thành điểm tựa của những người gặp sự cố giao thông trong đêm khi lưu thông qua địa bàn TX.Tân Châu (An Giang) và một số địa phương lân cận. Đây là số điện thoại vá xe miễn phí địa bàn xã Tân An, hoạt động 24/24, do ông Nguyễn Thanh Vân làm trưởng nhóm.

Chia sẻ về đội, ông Vân cho biết đã có hàng ngàn trường hợp được giúp đỡ kịp thời. Mỗi ngày, đội hỗ trợ khoảng 7 - 8 trường hợp gặp sự cố giao thông, lúc cao điểm, họ hỗ trợ hơn 20 trường hợp.

Ông Vân làm nghề hớt tóc hơn 20 năm nay với một tiệm nhỏ tại nhà. Năm 2021, trong một lần chơi thể thao, ông bị chấn thương khớp háng. Sau đó, vết thương hoại tử phải thay khớp háng nhưng gia đình khó khăn, không có tiền. Thật may, ông được cộng đồng hỗ trợ đóng viện phí và điều trị. Sau khi ca mổ thành công, sức khỏe bình phục, ông mong ước trả ơn đời bằng việc làm từ thiện. "Nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ tôi mới được điều trị kịp thời. Vì vậy, sau đó tôi vận động anh em địa phương thành lập đội thiện nguyện giúp đỡ người dân gặp nạn và ai cũng đồng tình ủng hộ", ông Vân kể.

Đội thiện nguyện có hơn 20 thành viên, tuổi đời từ 18 đến hơn 60, làm nghề hớt tóc, thợ may, phụ hồ, lao động tự do… Kinh phí hoạt động chủ yếu do các thành viên đóng góp và vận động thêm các nhà hảo tâm. Ban ngày vất vả mưu sinh, khi xong việc thì tất cả đều tập trung đông đủ để làm việc giúp người. "Từ 17 giờ, đội tập hợp và xuất phát từ cầu Tân An di chuyển qua các tuyến đường trong xã, đến trung tâm TX.Tân Châu rồi qua các xã lân cận, như Phú Vĩnh, Lê Chánh, Châu Phong… để hỗ trợ người gặp sự cố giao thông", ông Vân cho biết.

Theo ông Vân, sự cố thường gặp là thủng ruột xe, hết xăng… Thỉnh thoảng, có trường hợp bị tai nạn. Vì vậy, các thành viên đều được tập huấn kỹ năng sơ cứu, kỹ thuật sửa chữa xe cơ bản, vá ruột… Ngoài ra, mỗi đêm đội còn hỗ trợ khoảng 30 phần bánh mì chay và nước suối cho người bán vé số, lang thang, cơ nhỡ. "Nhận được bánh và nước, nhiều người ấm lòng lắm. Thấy họ vui, các thành viên ai cũng vui và có thêm động lực để duy trì hoạt động này", ông Vân chia sẻ.

Chị Trần Huệ Viên (37 tuổi) là thành viên nữ duy nhất và là người gắn bó với đội thiện nguyện từ khi mới thành lập. "Tôi là lao động tự do. Các thành viên còn lại cũng chẳng ai khá giả, phải chật vật mưu sinh kiếm sống nhưng có chung tấm lòng giúp người. Bản thân tôi khi vào đội cũng được tập huấn nên bây giờ thành thạo việc sửa chữa và vá xe. Được giúp mọi người về nhà an toàn, tôi thấy vui lắm", chị Viên chia sẻ.

Ông Lê Văn Sến (63 tuổi) là thành viên lớn tuổi nhất trong đội. Dù tuổi cao, ông luôn nhiệt huyết, xông xáo từ sửa xe, vá ruột đến đưa xe gặp sự cố lên xe ba gác về tận nhà. Đối với ông Sến, đây là việc làm rất có ý nghĩa ở tuổi xế chiều, thay vì chọn lựa an nhàn bên con cháu.